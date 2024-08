La situación personal y judicial del expresidente Alberto Fernández, tras la denuncia de su ex pareja Fabiola Yáñez por violencia de género, sacudió la estructura política del país, en particular dentro del peronismo. En este contexto, Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, aseveró que el espacio peronista-kirchnerista "no puede hacerse cargo de un golpeador" y sostuvo que el exmandatario "tiene que ir en cana".

“La rompió el boludo este, no solo hizo la fiestita (de Olivos). Nuestro querido gobernador (Axel Kicillof), los equipos de salud, los intendentes, todos nos matamos para que el pueblo argentino no tenga tantas muertes (en pandemia), y no tuvo tantas muertes, pero claro, lo mirás al pajero de Alberto y ahora vuelve a hacer lo mismo, potenciado; una vergüenza”, sostuvo Zurro este jueves 15 de agosto en diálogo con radio Splendid,.

Además, el jefe comunal bonaerense comparó a Fernández con el "ladrón", calificativo que usó para el también expresidente Mauricio Macri.

Pablo Zurro con Cristina Kirchner.

Reconocido "ultrakirchenirsta", Zurro se refirió también a la declaración que dio Cristina Kirchner en el día de ayer, y remarcó que la ex vicepresidenta es su "única líder".

"Es vergonzoso lo que pasó. No la mataron porque el tiro no salió. Queremos saber quién está detrás y quien lo financió por la democracia. Fernando Sabag Montiel es un mago para hacer todo lo que hizo solo. Si el caso hubiera sido con (Mauricio) Macri, era otra cosa", expresó.

El intendente de Pehuajó destacó que las tapas de los diarios y revistas que cubrieron el intento de magnicidio "fueron morbosas" y "no corresponden", sin embargo, como fue contra Cristina Kirchner "está todo permitido" porque, entre otras cosas, "a muchos hombres les molesta su capacidad intelectual".

Zurro opinó sobre el caso de Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual

Zurro también se refirió a la causa por abuso sexual por la que está acusado el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. El jefe comunal consideró que su colega "se está defendiendo en la Justicia" y "no sabe el grado de avance que tiene".

En ese sentido, el pehuajense subrayó que "todo aquel que tenga una causa por lo que fuese, tiene que tener la misma condena que una persona de a pie". Y agregó, a modo de comparación, que los kirchneristas "no destruyeron" al ex presidente, sino que "él se destruyó solo".

Sobre el caso de Espinoza, Zurro dijo que si es culpable, "lo va a condenar igual que a Alberto Fernández". "Sí se comprueba lo que hizo, tiene que ir preso. Jamás voy a tapar a nadie que haga un hecho aberrante", concluyó.

