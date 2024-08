Alejandra Daiha: "Vincular un intento de magnicidio con una tapa de Noticias es un absurdo"

Alejandra Daiha criticó la tendencia a la autorreferencialidad de Cristina, y señaló que, para la ex presidenta, "feminismo es una mala palabra". Respecto a la libertad de prensa, cuestionó el uso de ciertos mecanismos de coerción, como considerar enemigos a quienes no aplauden al oficialismo. “Con la evolución que tiene nuestra democracia, los políticos deberían admitir que la cosa no funciona así”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: Apareció la Revista Noticias en medio de la declaración judicial de Cristina.

Sí. Como yo refería en una columna que escribí ayer, el oportuno uso de Revista Noticias, el viejo truco, porque convengamos que vincular un intento de magnicidio, un hecho tan grave y poco habitual, con el arte de tapa de una revista o con ilustraciones, como el caso también de Hermenegildo Sábat, ya fallecido, un gran caricaturista que hacía su trabajo en el tiempo en el que ella refiere al Diario Clarín. Realmente es un absurdo.

Es una vinculación muy poco feliz, así como también es muy poco feliz haber hecho una comparación entre esa tapa que estamos viendo ahora con el ojo realmente golpeado de la ex primera dama, es una muestra más de la habitual autorreferencialidad de Cristina, que parece necesitada de decir, “a mí me golpearon primero”.

Me parece es importante aclarar que las tapas que mostró Cristina de Noticias, fueron todas tapas curiosamente favorables a ella, no nos podemos quedar en esa imagen. Sería como en la época de la dictadura cuando había persecuciones a la gente que tenía libros de los hermanos Marx, porque había una asociación entre apellidos y se los vinculaba con el marxismo, esto es algo bastante parecido. “Vía crisis”, por ejemplo, esa que está mostrando ahora contaba cómo el peronismo la estaba dejando sola en ese momento y de alguna manera le anticipaba un calvario hasta las elecciones del 2015, y tenía que ver con el oportunismo de políticos, medios y hasta funcionarios de pegarle a ella. Es decir, eran tapas absolutamente favorables, no con la intencionalidad de favorecerla, sino porque simplemente era el contexto político que contábamos en ese momento.

AG: Además, son tapas que tienen muchísimos años, no son tapas de meses antes del atentado.

Absolutamente, la referencia es tan forzada que no merece demasiado análisis. Un grotesco.

Elizabeth Peger: No sé si Sabag Montiel siquiera vivía en la Argentina, en ese momento.

Además, por la edad de los chicos, no creo que ni siquiera tuvieran memoria de aquellas tapas.

Cristina Kirchner y el viejo truco de usar a NOTICIAS

EP: Marcabas esto de la permanente autorreferencialidad de Cristina, y también quedó en evidencia en el tweet en el cual ella se expresa públicamente por primera vez tras la denuncia de Fabiola Yáñez, y hay un recurso remanido de algunas figuras desde el poder, se ve claramente en el caso de Javier Milei y hasta te diría que también en el caso de Mauricio Macri. ¿Qué pasa con esto?

Totalmente, y comportamientos bastante parecidos. Cuando uno mira la matriz de pensamiento o de expectativa con respecto al rol de los medios, pareciera que si no hay aplaudidores, hay enemigos. Con la evolución que tiene nuestra democracia, creo que los gobernantes, los políticos en general deberían admitir que la cosa no funciona así.

Estoy viendo el graph en este momento y quiero aclarar que no es que las tapas intentaban favorecerla, sino que mostraban un contexto en el que los argumentos no eran en su contra, sino revelando ese internismo que existía en el gobierno.

AG: Casi tan sencillo que a veces cuesta entender que se trata de mostrar o explicar lo que está sucediendo.

Es muy significativo esto que decís sobre la forma de relacionarse en muchas cosas tan parecidas de Cristina Kirchner con Javier Milei. Hablamos del periodismo, pero podemos hablar de cómo se relaciona con la oposición, los gobernadores y esa necesidad de buscar al enemigo.

Claro, y además esta idea de que el discurso del odio es el de los otros. No hay autocrítica. Cristina no se hace cargo de la porción de discurso altamente violento que ella también ejerció durante sus años de poder, recordémoslo.

Obviamente que hoy Milei también incurre de sobremanera en esas mismas prácticas.

"No están los ideólogos" y "no soy feminista": 10 frases de Cristina Kirchner en el juicio por intento de asesinato

EP: También es llamativa esa aclaración, casi persistente, marcada ayer también durante el juicio de “no soy feminista”.

Para Cristina el feminismo es una mala palabra, y es algo que a mí me asombra. Pero creo que tiene, es interesante esto, correlato en una parte muy importante de la sociedad y de las mujeres, esta idea de que el feminismo es solamente esa expresión más extrema que se manifiesta, claramente porque siempre los extremos son más visibles. Pero creo que, aunque no lo sepa, es feminista, como somos feministas todas las mujeres que aspiramos a una sociedad igualitaria y luchamos por tener lugares en el ámbito en el que nos desarrollamos. Claramente eso es feminismo, no hace falta adherir a sobre cerrado a todas las proclamas.

Incluso voy a decir algo bien provocador, y es que creo que se puede ser feminista y no estar a favor del aborto, por ejemplo. Pero eso ya es otra cuestión.

AG: Por eso es que los especialistas hablan de los feminismos y lo difícil que es, justamente, encuadrarlo para otro porque no es algo orgánico, no es una institución.

Pero digo, Cristina se diferencia el feminismo pero adhiere a uno de sus costados más polémicos y más controversiales, que es esto de adherir a la idea de la policía del pensamiento, donde los medios y los ilustradores tienen que evaluar, sobre todo con extrema atención, lo que van a hacer cuando se trata de una mujer.

De hecho Noticias, históricamente, ha recurrido a distintos photoshop e ilustraciones en las que, de alguna manera, hay una sorna, una ironía aplicada a los presidentes, se ha hecho con todos. La más reciente, que yo mencionaba ayer en la columna, es una tapa de la cabeza de Alberto Fernández servida en bandeja, con la mano de Cristina, donde hablábamos del fin del albertismo, y nadie nos acusó de pretender que vaya la horca, porque realmente es absurdo.

Creo que Cristina lo sabe y lo utiliza hábilmente, porque es un recurso que durante mucho tiempo fue funcional a su relato. Hay que ver si lo sigue siendo.

Tapa Revista Noticias - Presidente jibarizado

Fabiolagate: secretos, hipocresía y violencia

Claudio Mardones: Históricamente, la revista Noticias buscó construir tapas que fueron provocadoras, y eso a veces también tiene consecuencias. En ese contexto, dentro de todo este proceso, y teniendo cuenta que además la ex presidenta y ex vicepresidenta lo plantea como testigo en una causa judicial en donde se está indagando el intento de magnicidio. ¿Hay alguna autocrítica al respecto?

La verdad que no. Nosotros siempre destacamos la necesidad de una libertad de prensa absolutamente funcionando, mientras no se incurra obviamente en mentiras, en fake news. Es una manera de relatar la época que nos parece absolutamente legítima, como lo fue.

Pero fíjate que es un argumento al que siempre el pensamiento autoritario, que no necesariamente tiene que ver con una dictadura, sino que hay rasgos de autoritarismo en gobiernos democráticos también, acude. En la dictadura, la Revista Humor fue absolutamente perseguida por este tipo de etapas o de producciones gráficas. Y creo que es un absurdo, primero por esto que estábamos diciendo de la brecha temporal entre las etapas que Cristina mostró y su intento de magnicidio. Pero además de eso, creo que es ridículo creer que esto pueda llegar a ser incentivo de un hecho real de violencia.

EP: Me parece que toda esta situación, esto que vos decís del autoritarismo, o ciertos rasgos autoritarios que caracterizan algunos gobiernos, me parece que nos plantean también un profundo desafío a nosotros como periodistas sobre la necesidad de fortalecer la profesión, el espíritu crítico y la investigación. Me parece que nos pone en un lugar difícil, pero necesario también.

Sí, por supuesto. Y esto que decís me parece que es muy consecuente con el trabajo de Noticias. Noticias es una revista que hace investigación periodística y las tapas son funcionales a eso. Detrás de cada tapa que Cristina mostró, había una historia muy interesante de cómo se estaba desarrollando el poder en ese momento en la Argentina.

AG: ¿Podemos ya dar algún anticipo de lo que se viene en la próxima revista?

Es muy pronto todavía.

