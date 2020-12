"El miércoles va a ser peor que hoy", advierte el "Rey" de La Salada

Virginia Iceta

La Salada vive horas de desborde de gente sin distancia ni protección por el Covid ante la llegada de las fiestas. Y su mentor; Jorge Castillo, dice que “el miércoles -por el próximo 23-, va a ser peor que hoy”. El Rey de La Salada renueva además, su enfrentamiento con el municipio de Lomas de Zamora, a quien acusa de no observar el cumplimiento de las normas que dictan: “Son ellos los que dictaron el protocolo y ahora no mandan gente para hacerlo cumplir”.

Este lunes 21 de diciembre se vivieron momentos preocupantes en lo que a la Salud Pública se refiere. El predio de La Salada se vio desbordado por la aglomeración de personas que se acercaron para comprar los regalos navideños. El hecho evidenció la falta de controles por parte de las autoridades, y el relajamiento de los visitantes: muchos se presentaron sin ningún tipo de protección ante el coronavirus.

“En las galerías han impuesto las reglas como en los otros centros comerciales: tomando la temperatura, aplicando alcohol y exigiendo la máscara. El problema es que la gente se acerca sin barbijo y no cumple con el distanciamiento social", dice a PERFIL Castillo y agrega: “El desborde se produce porque sólo les queda hoy y el miércoles para comprar ropa barata antes de las fiestas. Imagínese, afuera una remera sale tres mil pesos y acá la compran por trescientos”.

Durante la cuarentena los centros comerciales de Lomas de Zamora estuvieron cerrados y los feriantes pasaron una situación por demás acuciante ante la falta de la actividad comercial. La liberación de las restricciones antes impuestas hizo que los particulares y revendedores se acercaran al complejo para comprar a buenos precios y recuperar la actividad comercial dañada por la pandemia.

P- ¿Cómo se puede organizar la afluencia de ese volumen de gente para que no vuelva a pasar lo mismo?

Jorge Castillo- Yo hice le hice la propuesta de protocolo al municipio de Lomas de Zamora para trabajar todos los días y turnar a los compradores por la terminación del número de documento, pero no me hicieron caso. En la Salada no hay presencia municipal, si le muestro un video de hoy temprano va a ver un basural, ni barren, ni recogen la basura, pero cobran las tasas, de eso no se olvidan.

P- ¿Cómo piensa que serán los próximos días?

J.C.- El miércoles es el último día antes de Navidad y va a ser mucho más grande que hoy, va a venir más gente, les queda sólo el miércoles para comprar y va a ser otro descontrol más. No hay tiempo de organizarlo para entonces, sólo esperar la presencia de los inspectores municipales.

"Si se trabajara todos los días y la entrada fuera por la terminación del DNI, la afluencia se reduciría al 80 por ciento"

P- ¿Qué le pediría a Insaurralde?

J.C.- Que se trabaje cinco días a la semana por el número de terminación del documento: los lunes de 0 a 1, los martes 2 y 3, los miércoles 4 y 5, los jueves 6 y 7, y los sábado 8 y 9. Así no va a haber aglomeraciones y se va a trabajar con el 80% de gente menos.

P- ¿Cuál es su deseo para las fiestas?

J.C.- Con el aumento de contagios que va a haber en las fiestas, que llegue la vacuna pronto porque si no va a ser una carnicería.

“Secuestrado y perseguido político”

Jorge Castillo, el “Rey de La Salada”, fue apresado en Julio de 2017 acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita, violación a la Ley de marcas, lavado de dinero y evasión impositiva. En diciembre de 2019, la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, dejó sin efecto los procesamientos por asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación de marcas y quedó procesado por evasión impositiva. Se le dictó entonces el beneficio de prisión domiciliaria monitoreada con tobillera. Desde su casa en un barrio cerrado de Luján dice sentirse “secuestrado” y ser “un perseguido político”.

Actualmente trabaja en la inminente inauguración del centro comercial a cielo abierto “La Salada Marcos Paz”, donde proyecta desarrollar “El centro comercial, industrial, educativo y habitacional más grande del mundo”, según sus dichos.

VI/MC