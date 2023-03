El Papa con Fontevecchia: Argentina

—Usted se solidarizó con la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando ocurrió el atentado. En su encíclica usted habla del diálogo entre generaciones, de los jóvenes con los mayores. En el caso del atentado a la vicepresidenta, todos los que detuvieron hasta el momento son jóvenes desencantados con la política. Por ejemplo los integrantes del grupo autotitulado Revolución Federal, que se caracterizan por manifestaciones muy violentas contra el gobierno actual, ¿qué mensaje le puede dar a los jóvenes en general y a estos en particular?

—Que no se sectaricen. No conozco bien esto que usted me cuenta de cómo son estos jóvenes, pero cuando un joven se sectariza, se estancó en una secta, aunque no sea una secta, pero una actitud sectaria. Y ahí vienen las locuras que hacen a veces, como en este posible caso. Que no se sectaricen, por favor, los jóvenes. Y nosotros no los ayudemos a idealizar. Por ejemplo, hay movimientos católicos donde a los jóvenes los sectarizan, algunas congregaciones nuevas fundadas en Argentina, que forman seminaristas sectarios, cerrados. Tuvimos que disolver tres congregaciones nuevas en la Argentina por esta mentalidad sectaria, cerrada, que en el fondo hay una presunción de salvadores de la patria.

—¿Usted ve un crecimiento del sectarismo en el mundo?

—Sí.

—Alguna vez usted habló de cropofilia sobre los medios de comunicación, ¿hay alguna relación de causa y consecuencia entre esta tendencia al sectarismo y el mismo sectarismo en los medios de comunicación?

—Hablé de cuatro pecados de los medios de comunicación, no sé si usted estuvo en esa cena en el Hotel Nogaró creo que fue, en Buenos Aires cuando todos los propietarios de medios cartaceos del país, hicieron un congreso. Eran como cincuenta, no sabía que había tantos diarios en Argentina, me pidieron que hablara, y ahí me permití hablar de los cuatro pecados del periodismo, que es la desinformación, digo lo que me conviene y lo otro no lo digo, te dicen el pedacito que les convienes. La calumnia, se calumnia que da calambre. La difamación, que no es lo mismo, porque puede haber tomado un pecado de juventud que ya no está más, pero te lo echan en cara continuamente. Y la cropofilia que es el amor al escándalo, el amor a lo escandaloso. Hay medios periodísticos que viven de la coprofilia, que si no es un escándalo no hablan, y siempre tratan de buscar el escándalo. Hay que tener cuidado en las cuatro cosas. El verdadero periodismo es aquel que no cae en estos cuatro pecados, si dice la verdad entera, no calumnia a nadie, no difama y no vive de ensuciar y de los escándalos. A veces me llama la atención cuando hago una conferencia de prensa, a veces no siempre, que lo primero que te preguntan es este escándalo y éste y éste, y a uno le dan ganas de decir: “¿pero te gusta comer caca a vos?” Realmente me vienen ganas de decir eso.

Fontevecchia con el Papa: Un diálogo imperdible en capítulos

—Usted que promueve el diálogo entre personas de diferentes orígenes, ideologías, credos, ¿cabría alguna posibilidad por su investidura, instara tanto a los políticos como a la sociedad en general, empezar a reducir lo que en la Argentina se denomina grieta, entendida como la patología del disenso y la polarización?

—Somos muy devotos de un prefijo “anti”: “¿qué es esto, no lo entiendo, pero estoy en contra”. O sea que el anti nos sale enseguida, y los grandes proyectos de unidad, San Martín, Bolívar, en América Latina, el anti los traicionó, los hizo fracasar. Me toca mucho cuando San Martín vuelve al país y se vuelve con una decepción muy grande. Hay que estudiar ese hecho histórico y ver lo que estaba sucediendo. Me duele mucho la contradicción, a veces legal. Un país que nació de alguna manera federal, y que tiene federación porque las provincias tienen sus constituciones propias y que a veces ha sido sometido a disposiciones totalmente unitarias, como que no terminamos de crecer en un federalismo sano y armónico. Con Caseros, se acabaron los caudillos, entonces todo lo que fuera el caudillismo se lo ve mal. El caudillismo existe, pero hoy día sometido y eso no va, hay una contradicción ahí. Creo que tenemos que animarnos a fomentar el sano federalismo, que no es sólo de provincias, intendencias de una misma provincia. Que cada uno sea responsable de su desarrollo en armonía, eso nos falta.

Jorge Fontevecchia durante la entrevista al Papa Francisco, en Ciudad del Vaticano.

—Mencionó San Martín y su decepción, volviéndose a Europa, ¿hay alguna identificación suya en esa decepción con la Argentina actual?

—Jamás me voy a atrever a compararme con San Martín, ni loco.

—Con la decepción de San Martín.

—Argentina siempre fue así, con sus más o sus menos. Sí, en este momento yo diría: traten de armonizar, por favor. Hay algo que se nos cuelga a los argentinos como actitud: “No sé de qué se trata, pero estoy en contra”.

—¿Está más desarmónica la Argentina hoy, que cuando usted se ordenó cura?

—Es riesgoso lo que voy a decir, pero creo que si. Estos cincuenta años no ayudaron, es verdad que hubo una dictadura militar, desaparecidos, hubo gente tirada desde los aviones, hubo de todo, guerrillas, de todo. Y eso ayudó a la desarmonía.

—Cuando usted era arzobispo de Buenos Aires, fue crítico de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que también respondieron a sus críticas.

—Me devolvieron bien la gentileza.

El Papa con Fontevecchia: Peronismo

—Luego, hace varios años, usted pudo reconstruir una relación con la actual vicepresidenta, ¿cómo evolucionó ese vínculo a lo largo de los años?

—Formal, vino aquí oficialmente dos veces. Una vez para mi asunción, otra vez ya para una audiencia que pidió, y una tercera vez, pero muy de paso, la recibí en el saloncito de acá, pero un saludo no más. Pero sí, ella me siguió en todas las visitas que hacía a los países latinoamericanos. No es una mala relación, es educada y formal.

—¿Hubo con el actual gobierno de Alberto Fernández alguna decepción por haber legalizado el aborto, o alguna expectativa previa de su parte de que no lo legalizara?

—No, yo nunca me metí en eso de la ley del aborto, porque en el fondo concibo que hay una mala concepción de la realidad. Yo sobre el aborto pienso esto y soy muy clarito, cualquier libro de embriología, te dice que a los 30 días de la concepción ya están diseñados todos los órganos allí y que está el DNA clarísimo, por lo tanto hay vida humana, no digo si hay personas. Entonces mi pregunta es: ¿es justo eliminar una vida para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para que te resuelva un problema? Sobre el aborto no digo más que eso.