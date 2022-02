El Papa Francisco en la TV italiana: su sueño de ser carnicero, sus amigos y su pasión por el tango

El Papa Francisco participó por primera vez de un talk show en la televisión italiana, donde fue entrevistado por la cadena RAI desde su residencia en Santa Marta, en el Vaticano. Allí habló sobre la situación de los migrantes, la guerra, el perdón y también, a nivel personal, de su vínculo con la música, su vocación cuando era niño, el tango y la amistad.

En diálogo con Fabio Fazio para el programa "Che tempo che fa", el Sumo Pontífice recordó su infancia en Buenos Aires, su pasión por San Lorenzo, dijo que "quería ser carnicero” cuando era niño, y también habló de su gusto por la música, en particular el tango y la música clásica.

Sobre este tema, el conductor le preguntó si alguna vez había bailado tango en su juventud, y el Papa aseguró: "Un porteño que no baila el tango no es un porteño".

El Papa Francisco fue entrevistado en la televisión italiana.

El Papa Francisco habló del “trato criminal” hacia los migrantes

Jorge Bergoglio cuestionó el “trato criminal" que reciben miles de migrantes que cruzan el Mediterráneo, lo que definió como "el cementerio más grande de Europa". "Para llegar al mar sufren tanto", dijo, y agregó: "Cuánto sufren en manos de los traficantes los que quieren escapar. Sufren y luego se arriesgan a cruzar el Mediterráneo. Entonces, a veces, son rechazados, por alguien que por responsabilidad local dice 'No, aquí no vienen'; hay estos barcos que van de un lado a otro buscando un puerto, que vuelven o mueren en el mar. Esto ocurre hoy", planteó.

En palabras del Papa, el inmigrante “debe ser siempre acogido, acompañado, promovido e integrado en la sociedad”.

El Papa Francisco pidió "acompañar" a los hijos en su orientación sexual y contó que sufre un problema al caminar ​

“Ser perdonado es un derecho humano”, aseguró Bergoglio

Por otro lado, Jorge Bergoglio habló sobre el perdón y consideró que “hemos olvidado que el perdón es un derecho”. "La capacidad de ser perdonado es un derecho humano. Todos tenemos derecho a ser perdonados si pedimos perdón. Es un derecho que proviene de la propia naturaleza de Dios y que ha sido dado como herencia a los hombres”, señaló el religioso.

En ese sentido, planteó que “hemos olvidado que quien pide perdón tiene derecho a ser perdonado. Si has hecho algo, pagas por ello. ¡No!, Tienes derecho a ser perdonado, y si tienes una deuda con la sociedad, puedes pagarla, pero con el perdón”, remarcó.

Jorge Bergoglio participó del programa de Fabio Fazio, Che tempo che fa, que se emite por la señal RAI.

Papa Francisco: "Los medicamentos deben distribuirse con dignidad, no como limosnas piadosas"

El papa Francisco y la amistad: “Mis amigos son pocos, pero de verdad”

Consultado por el conductor sobre si alguna vez se siente solo y si tiene amigos, él respondió que sí y que “las amistades le dan fuerzas” cuando las necesita.

“Tengo amigos que me ayudan, conocen mi vida como un hombre normal, no es que sea normal, no. Tengo mis anormalidades, pero como un hombre normal que tiene amigos, y me gusta estar con mis amigos a veces para contarles mis cosas, para escuchar las suyas, pero efectivamente necesito amigos”, manifestó Bergoglio.

En ese punto, explicó que esta es una de las razones por las que no se fue a vivir a Apartamento Pontificio y se quedó en Santa Marta: “Porque los Papas que estaban antes eran santos, y yo no puedo, no soy tan santo. Necesito relaciones humanas, por eso vivo en este hotel de Santa Marta donde encuentras gente que habla con todo el mundo, encuentras amigos. Es una vida más fácil para mí, no me apetece hacer la otra, no tengo fuerzas y las amistades me dan fuerzas”. Y sumó: “Necesito amigos, son pocos, pero de verdad”.

