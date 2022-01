El Papa Francisco pidió "acompañar" a los hijos en su orientación sexual y contó que sufre un problema al caminar

El Papa Francisco volvió a manifestar su postura sobre la homosexualidad y pidió que los padres "acompañen" la orientación de sus hijos atendiendo sus elecciones. En la misma audiencia general preocupó al público que el Sumo Pontífice entrara a la sala cojeando, problema que atribuyó un ligamento hinchado. Además, el sacerdote argentino habló sobre el conflicto entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para pedir que prevalezca el diálogo: "¡Por favor nunca más la guerra!".

Durante la misa de este miércoles 26 de enero por la Unidad de los Cristianos en la basílica de San Pablo Extramuros celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano, los presentes observaron las dificultades para caminar que manifiesta el Papa Francisco, que una vez culminada su oratoria, debió ser saludado en el mismo sitio donde dio su discurso.

Entre varios temas, el obispo de Roma se refirió a los padres "que ven las orientaciones sexuales" de sus hijos y les pidió acompañarlos en sus elecciones "para no esconderse en comportamientos de condena".

"Tantos problemas de los padres, pensamos cómo ayudarlos. A ellos les digo: no tengan miedo. Hay tanto dolor, pero piensa en el Señor y en cómo José resolvió los problemas. Nunca condenes a un hijo", manifestó el Papa, que también hizo referencia a quienes pierden un hijo por distintos motivos.

Para ejemplificar sus palabras, Francisco trazó un linkeo con sus vivencias en las cárceles de Buenos Aires, cuando era conocido sólo por el nombre de Jorge Bergoglio y relató que "allí estaban las madres, esas madres que ante el problema de un hijo que ha cometido un error, ponían su cara, no se escondieron y lo acompañaron, siempre". "Qué valor", comentó.

Lionel Messi recibió una camiseta firmada por el Papa Francisco

Qué piensa el Papa Francisco sobre la homosexualidad

El Santo Padre se ha manifestado en diversas oportunidades sobre la homosexualidad mientras estuvo a cargo de la casa máxima de la religión católica, uno de los sitios históricamente más conservadores y reaccionarios en cuanto a orientación sexual.

“Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil; de esa manera se amparan legalmente”, dijo Francisco en 2020 sobre el matrimonio igualitario, y agregó que "son hijos de Dios y tienen derecho a tener una familia". "No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso", dijo.

En 2021, se despegó de un documento eclesiástico que afirmaba no poder bendecir uniones de un matrimonio del mismo sexo, y argumentó que los sacerdotes debían tener la "valentía de escuchar la realidad".

Cuál es el problema que le impide caminar bien al Papa Francisco

Luego de que los presentes observaran sus dificultades para caminar, el Papa Francisco aclaró que la inflamación del ligamento que le diagnosticaron los médicos del Vaticano es "algo pasajero" e incluso bromeó: "Me han dicho que le pasa sólo a los viejos, así que no sé por qué me ha pasado a mi".

El 17 de enero, los problemas físicos ya habían comenzado y el Sumo Pontífice pidió disculpas a los presentes que se acercaron a la audiencia a la delegación de los Custodia franciscana de Tierra Santa. "Perdónenme si me quedo sentado, pero me duele la pierna y es peor si me quedo en pie, así es mejor para mí", expresó en su silla.

Papa Francisco: "La ternura es una forma inesperada de hacer justicia"

El Papa Francisco habló sobre el conflicto entre Rusia y la OTAN por Ucrania

"Que las oraciones e invocaciones que hoy se elevan al cielo toquen las mentes y corazones de los responsables de la Tierra para que hagan prevalecer el diálogo y el bien común os ante los intereses de parte. ¡Por favor nunca más la guerra! Recemos por la reconciliación y la concordia", pidió Francisco a los principales líderes de Rusia, Estados Unidos y los países europeos que continúan en tensión en la frontera ucraniana.

Francisco también pidió oraciones por Ucrania, lugar de tensiones en el Este de Europa entre los países poderosos del mundo "para que en aquella tierra pueda florecer la hermandad y se superen heridas, miedos y divisiones" y añadió que "es un pueblo que merece la paz".

GI/ff