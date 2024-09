Tenso paso de Francisco por Bélgica, con los abusos en primer plano: "No hay lugar para encubrimientos", señaló

Este domingo, durante una misa que presidió ante unos 40 mil fieles, el Papa Francisco llamó desde Bruselas, la capital de Bélgica, a que "no se encubran los casos de violencia sexual en el ámbito de la Iglesia". Fue el cierre de una tensa visita del Pontífice a ese país, de la misa participaron el rey belga, Felipe, y su esposa, Matilde, pero el tema de los abusos sobrevoló varios tramos de la visita, y Francisco debió repetir que se solidarizaba con los sufrimientos de las víctimas.

"No hay lugar para el abuso. No hay lugar para el encubrimiento del abuso. Les pido a todos que no encubran el abuso, le pido a los obispos que no encubran los abusos y condenen a los abusadores", manifestó el Sumo Pontífice durante la ceremonia que tuvo lugar en el estadio Rey Balduino.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Papa también hizo referencia al encuentro reservado que mantuvo este viernes con 17 víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia católica belga y reveló que sintió "su sufrimiento como abusados". "Lo repito aquí, en la Iglesia hay lugar para todos. Pero todos serán juzgados", advirtió.

"El mal no puede ser escondido. El mal debe ser puesto al descubierto, hacer que se conozca y que el abusador sea juzgado, aunque se trate de un laico, una laica o un obispo", añadió el Santo Padre.

La polémica por los abusos sexuales en la Iglesia belga fueron uno de las preocupaciones principales que los interlocutores le presentaron al Sumo Pontífice durante su visita. Además, este fue cuestionado por religiosos y estudiantes de la Universidad Católica de Lovaina por su relación con las víctimas.

El Papa Francisco enfrentó críticas del primer ministro de Bélgica por abusos sexuales en la Iglesia y pidió perdón

"¿Cómo puede la Iglesia ver, reconocer y aprender de las heridas de los supervivientes? ¿Cómo podemos construir una cultura eclesial en la que todos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, se sientan seguros y protegidos?", preguntó este sábado Mia De Schamphelaere, representante de centros de asistencia para víctimas de violencia sexual.

Ante dicho cuestionamiento, según AFP, el Papa puso énfasis en la importancia de escuchar "el sufrimiento de las víctimas", para así "hacerles sentir nuestra cercanía y ofrecerles toda la ayuda posible, para aprender de ellos a ser una iglesia que sirve a todos sin dominar a nadie".

"Una de las raíces de la violencia es el abuso de poder, cuando utilizamos los roles que tenemos para aplastar a otros o manipularlos", señaló.



AS.