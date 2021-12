El papa Francisco llamó a no tenerle "miedo al silencio"

Con el llamado del Papa Francisco a “No tener miedo al silencio”, expresado en la Catequesis de San José, se encabeza esta nueva edición del L´Osservatore Romano. La tradicional homilía catequística que el Papa imparte en oportunidad de la Audiencia General de los miércoles se transcribe en forma completa con este ejemplar.

Durante la misma, el Papa Bergoglio dijo en el Aula Pablo VI que «José con su silencio nos invita a dejar espacio a la presencia de la Palabra hecha carne». El miércoles 15 de diciembre, prosiguiendo las catequesis sobre la figura del esposo de María, el Pontífice se detuvo sobre el santo como «hombre del silencio».

En defensa de un arzobispo, Francisco dijo que soberbia y odio son peores que los "pecados de la carne"

En esta nueva edición del periódico oficial de la Santa Sede, siguen las repercusiones de su reciente viaje apostólico a Chipre y Grecia. En este ejemplar, y a tripe página central, se transcribe en forma completa la conferencia de prensa durante el vuelo de regreso a Roma. Durante la misma, el Papa argentino expresó que: “He pedido perdón por todas las divisiones que hay entre los cristianos, pero sobre todo por las que hemos provocado nosotros los católicos. He querido también pedir perdón, mirando a la guerra de la independencia. En el mundo de hoy es necesaria la actitud de la humillación y de pedir perdón. Muchas cosas están sucediendo en el mundo, muchas vidas perdidas, muchas guerras, ¿cómo no pedir perdón? El documento de la Unión Europea sobre la Navidad es un anacronismo. En la historia, muchas, muchas dictaduras han tratado de hacerlo. Piensa en Napoleón. Piensa en la dictadura nazista, en la comunista. Es una moda de un laicismo aguado, agua destilada. Pero esto es algo que no ha funcionado durante la historia. Esto me hace pensar en algo, hablando de la Unión Europea, que creo que es necesario: la Unión Europea debe tomar de la mano los ideales de los Padres fundadores, que eran ideales de unidad, de grandeza, y estar atenta para no hacer espacio a las colonizaciones ideológicas.", definió.

"La democracia es un tesoro, un tesoro de civilización, y debe ser custodiado, debe ser custodiado, y no sólo custodiado por una entidad superior, sino custodiado entre los mismos países: custodiar la democracia de los demás. Contra la democracia yo hoy quizá veo dos peligros. Uno es el de los populismos, que están aquí, allí, allí, y comienzan a sacar las uñas. Y yo pienso en un gran populismo del siglo pasado: el nazismo. El nazismo fue un populismo que, defendiendo los valores nacionales así decía, logró aniquilar la vida democrática, es más, con la muerte de la gente, a aniquilar, a convertirse en una dictadura cruenta. Hoy diré porque tú has preguntado sobre los gobiernos de derecha que hay que cuidar que los gobiernos no digo los gobiernos de derecha e izquierda, sino otra cosa : que los gobiernos no resbalen por el camino de los populismos, de los llamados políticamente “populismos”. Que no tienen nada que ver con los popularismos, que son la expresión de los pueblos, libre: el pueblo que se hace ver con la propia identidad, con su folclore, sus valores, su arte, y se mantiene.El populismo es una cosa, el popularismo otra. Los migrantes deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados. Si un gobierno no aquí, estos allá, estos allá. Falta de armonía general. Y después, la última palabra que he dicho es integrados, ¿no?", expresó.

El Papa Francisco expresó su preocupación por los refugiados: “Que el entendimiento y el diálogo se impongan”

"Deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados. Integrados, ¿por qué? Porque si no integras al migrante, este migrante tendrá una ciudadanía de gueto. No es fácil acoger a los migrantes, no es fácil resolver el problema de los migrantes; pero si nosotros no resolvemos el problema de los migrantes, corremos el riesgo de hacer naufragar la civilización. Hoy, en Europa, por cómo están las cosas. No sólo han naufragado los migrantes en el Mediterráneo, sino también nuestra civilización. Por eso es necesario que los representantes de los gobiernos europeos se pongan de acuerdo. Para mí, un modelo en su momento de integración, de acogida e integración, fue Suecia, que ha acogido a todos los migrantes latinoamericanos de las dictaduras militares chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños , los ha acogido y los ha integrado. Y hoy he estado en un colegio, en Atenas, y yo miraba y decía al traductor: “¡Pero mira, aquí he usado una palabra familiar, hay una ‘macedonia’ de culturas, están todos mezclados!”. Y él me ha respondido: “Este es el futuro de Grecia”. La integración. Crecer en la integración. Es importante. Y después otro drama, quisiera subrayarlo: cuando los migrantes, antes de venir, caen en las manos de los traficantes que les quitan todo el dinero que tienen y los llevan en la patera. Cuando son devueltos [rechazados], estos traficantes se los llevan", completó.

Además de otros artículos y discursos, como es habitual, este ejemplar incluye en forma completa y oficial el tradicional mensaje del Papa en el Ángelus. «¡Que esta Navidad del Señor traiga la paz a Ucrania!» Es el deseo del Papa Francisco expresado al finalizar el Ángelus recitado desde la ventana del Estudio privado del Palacio apostólico a medio día del 12 de diciembre. Antes de la oración mariana con los fieles presentes en la plaza de San Pedro, el Pontífice comentó el Evangelio del tercer domingo de Adviento.