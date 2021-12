En defensa de un arzobispo, Francisco dijo que soberbia y odio son peores que los "pecados de la carne"

El Papa Francisco considera que la soberbia y el odio son peores que los "pecados de la carne" al referirse al caso del arzobispo de París, que renunció tras haber sido acusado de una conducta "ambigua" con una secretaria.

En una declaración en defensa de monseñor Michel Aupetit, Francisco dijo que "no podía seguir gobernando" a la iglesia de su ciudad porque "su reputación se vio afectada" por los "chismes".

"Cuando los chismes crecen y crecen, y afectan la reputación de una persona, esa persona no puede seguir gobernando (...) Y eso es una injusticia. Por eso acepté la dimisión del obispo Aupetit, no sobre el altar de la verdad sino sobre el de la hipocresía", afirmó el papa ante el grupo de periodistas que lo acompañaron en su viaje de cinco días a Chipre y Grecia.

El papa Francisco pidió detener el "naufragio de las civilizaciones"

En 2012, Aupetit "tuvo un comportamiento ambiguo con una persona muy presente cerca de él", según reconoció la diócesis de París.

Ahora, el semanario Le Point afirmó que el arzobispo tuvo ese año una relación íntima y consentida con una mujer, en referencia a un correo electrónico que habría enviado por error y que no dejaba lugar a dudas.

No se trataba "ni de una relación amorosa" ni de una "relación sexual", aseguró la diócesis. "Entonces, se confió a su jerarquía". Pero su renuncia "no es una confesión de culpabilidad, sino un gesto de humildad", se explicó.

"Reconozco que mi comportamiento con ella pudo ser ambiguo, dando a entender así la existencia de una relación íntima y de relaciones sexuales entre nosotros, lo que niego rotundamente", decía Aupetit en la nota de Le Point.

Francisco expresó su preocupación por los refugiados: “Que el entendimiento y el diálogo se impongan”

Francisco dijo que en el caso "hubo un fallo hacia el sexto mandamiento, no total: de pequeños masajes que le hacia a la secretaria". "Esto es pecado. Pero no de los más graves. Los pecados de la carne no son los más graves", sostuvo.

Según el Papa, los pecados "más graves son aquellos que tienen más carácter angelical: la soberbia, el odio. Así que Aupetit es un pecador como lo soy yo (...). Se ve que nuestra Iglesia no está acostumbrada a tener un obispo pecador, hacemos de cuenta para decir: mi obispo es un santo... No, este pequeño birrete rojo... todos somos pecadores".

Francisco aceptó la renuncia del arzobispo en medio del escándalo en Francia en la iglesia católica después de que una comisión independiente estimara en octubre que sacerdotes y religiosos abusaron de unos 216.000 menores en ese país entre 1950 y 2020.

El papa pidió cautela para "interpretar" el informe francés, coordinado por Jean Marc Sauvé y fruto de dos años y medio de trabajo, en el que se estudia la pederastia en la iglesia francesa en los últimos 70 años.

"Cuando se hacen este tipo de estudios, hay que estar atentos a la interpretación que hacemos", dijo el Papa. "El abuso de hace 100 años, de hace 70 años, era una brutalidad. Pero la forma en que se vivió no es la misma de hoy en día", prosiguió.

"Por ejemplo, en los casos de abuso en la iglesia, la actitud fue la de silenciar el caso. Una actitud que lamentablemente aún existe en un gran número de familias", explicó. Agregó que se trata de una "situación histórica que debe ser interpretada con la hermenéutica de la época, no con la nuestra".