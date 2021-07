El papa Francisco: "Se debe trabajar para que L’Osservatore Romano llegue a todos"

Este nuevo ejemplar del L’ Osservatore Romano en lengua española refleja el hecho histórico de sus 160 años de existencia. El mismo Papa Jorge Bergoglio, ha contado su cercanía con este periódico de la Santa Sede en una entrevista concedida al director Francesco Zippel, que está realizando un documental producido por Dazzle Communication.

En dicha entrevista, que se edita en primera página de esta edición del periódico vaticano, el Papa Francisco expresó en sus primeras palabras que: “Lo sé que la expresión es un poco ambigua, pero me gusta llamar a L’Osservatore Romano “el periódico del partido”. Yo lo leo todos los días y, cuando no sale el domingo, me falta algo. No solo hoy. También en la Argentina la edición en lengua española semanal la leía completa porque sé que es un vínculo con la Santa Sede, con el magisterio y con la vida de la Iglesia, con la historia de la Iglesia. El peligro es el laboratorio. Un periódico, para ser actual, no puede ser el periódico de laboratorio, solo de pensamientos. Debe ser un periódico “de calle” digamos así, pero en el sentido figurado: un periódico que sepa salir, por las calles, a ver la historia, tocar la historia y reflexionar sobre la historia. La de hoy, la de ayer” …

“En Argentina había una edición en lengua española semanal, de resumen. Yo la leía completa, desde el principio hasta el final. Porque necesitaba entender. Ahora, lamentablemente, ya no sale más en formato papel. Se debe trabajar para que L’Osservatore Romano llegue a todos, en la lengua de todos. Por esto quiero dar las gracias a la gente que nos ayuda económicamente para este don, a los benefactores y a las empresas que nos ayudan. Yo lo leo desde la primera página a la última, sigo el orden. A no ser que tenga un interés especial. Busco primero pero normalmente leo desde la primera hasta la última página y cuando termina digo “qué pena, se ha acabado”.

Como es habitual, esta edición del periódico oficial del Vaticano incluye en forma completa y oficial, las dos homilías tradicionales del Papa Francisco. El Ángelus dominical y la Catequesis de los miércoles. En la primera de ellas, el Santo Padre expresó que: “«En este momento en que» la pandemia «sigue ocupando las primeras páginas», sigue siendo siempre «la falta de amor» — el «no poder amar» —«la peor enfermedad de la vida».

Lo subrayó el Papa en el Ángelus recitado desde la ventana del Estudio privado del Palacio apostólico vaticano con los fieles reunidos en la plaza de San Pedro a medio día del 27 de junio. Antes de la oración mariana, el Pontífice, comentando como es habitual el Evangelio dominical, habló de los episodios de la hija del jefe de la sinagoga y de la hemorroísa contextualizando la enseñanza de Jesús en la situación actual.

Luego, en la catequesis semanal, y en audiencia general, el Papa Francisco ha continuado el en el atrio de san Dámaso, el ciclo de catequesis que inició la semana pasada sobre la carta a los Gálatas, profundizando el tema «Pablo verdadero apóstol». En su enseñanza, el Santo Padre ha enfatizado que: “¡Los caminos del Señor son inescrutables! Lo tocamos con la mano cada día, pero sobre todo si pensamos en los momentos en los que el Señor nos ha llamado. No debemos olvidar nunca el tiempo y la forma en la que Dios ha entrado en nuestra vida: tener fijo en el corazón y en la mente ese encuentro con la gracia, cuando Dios ha cambiado nuestra existencia”.

Congreso anual ACDE: el Papa Francisco pidió "volver a la economía de lo concreto"

Con demasiada frecuencia, los cielos de Tierra Santa, de Israel y de Palestina están surcados por artefactos "que llevan la destrucción, la muerte y el miedo”, en lugar de ver brillar allí el arco de la paz, como signo de la Alianza entre Dios y el hombre. Ni siquiera el grito que se eleva desde Siria se escucha en el corazón de los hombres.

El Papa Francisco no oculta su preocupación por los numerosos conflictos que se están produciendo en algunas regiones en las que las agencias de la Reunión de obras de ayuda para las Iglesias orientales (ROACO) participan activamente. La ocasión fue la audiencia a los participantes en la 94a plenaria del órgano de la Congregación para las Iglesias Orientales, celebrada el jueves 24 de junio por la mañana en la Sala Clementina. El discurso completo del Sumo Pontífice ofrecido en dicha ocasión, se publica en forma completa con esta edición.

“Prosigamos, pues, con pasión nuestro camino del conflicto a la comunión por el camino de la crisis”. Este fue el deseo del Papa en su discurso a los representantes de la Federación Luterana Mundial (FLM) recibidos en audiencia en la biblioteca privada del Palacio Apostólico Vaticano la mañana del viernes 25 de junio, en el día de la conmemoración de la “Confessio Augustana ”. Dicha alusión se publica en forma completa en este ejemplar.

Quién es el joven que saludó al Papa vestido como el Hombre Araña

El Papa Francisco recibió la mañana del lunes 28 de junio, en audiencia en la biblioteca privada del Palacio apostólico vaticano, una delegación del Patriarcado ecuménico de Constantinopla. En el marco del tradicional intercambio de delegaciones por las respectivas fiestas de los santos patronos – el 29 de junio en Roma por san Pedro y Pablo y el 30 de noviembre en Estambul por san Andrés – la delegación del patriarcado ecuménico llegó el domingo 27. Les guiaba el metropolita de Calcedonia Emmanuel Adamakis que, al inicio del encuentro, dirigió un saludo al Pontífice. De las delegaciones forman parte también el metropolita de Buenos Aires, Iosif Bosch y el diácono patriarcal Barnabas Grigoriadis. En la audiencia los acompañaban el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos, con el obispo secretario Brian Farrell y con el subsecretario, monseñor Andrea Palmieri. Después de la audiencia con el Papa, la Delegación encontró precisamente a los representantes del dicasterio ecuménico para las conversaciones habituales. El martes 29 asistieron a la celebración eucarística presidida por el Papa Francisco en la basílica vaticana. Se publica en esta edición del L´Osservatore Romano en español, el discurso del Pontífice pronunciado durante la audiencia.