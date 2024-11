El Parlamento británico aprobó este viernes una ley para legalizar la eutanasia. Los diputados tenían libertad de voto y el proyecto dividía a los partidos y a los propios ministros del Gobierno laborista. El voto se dio en medio de una gran incertidumbre y primó la postura favorable por 330 contra 275.

De acuerdo a la nueva legislación, una persona mayor de edad, con una enfermedad terminal y que tenga un pronóstico que le otorgue menos de seis meses de supervivencia, podrá terminar con su vida con la autorización de dos médicos y un juez del Alto Tribunal británico en Inglaterra y Gales. Escocia e Irlanda del Norte tienen sus propias normas sobre este asunto.

Cuba da luz verde a la eutanasia, y en la isla se podrá acceder al suicidio asistido

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El paciente tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales y tomar la decisión libre de presiones familiares, económicas o médicas. Debe ser la propia persona quien tome la medicación parar morir, aunque la prepare el médico.

Eutanasia en Reino Unido: cómo se castigaba hasta ahora

La aplicación de esta ley se detallará en los próximos dos años. En ese tiempo puede continuar el debate y pueden presentarse enmiendas.

Hasta ahora, según la ley en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, la ayuda para morir a una persona en estado terminal está considerada un delito que puede ser castigado con hasta 14 años de cárcel, de acuerdo a una ley de 1961.

¿Suicidio asistido u homicidio? El cuerpo de la primera mujer que usó una cápsula Sarco mostró signos de estrangulamiento

Escocia no tiene una ley específica, pero puede haber penas utilizando otras normas. Sin embargo, la Justicia ya tiene una política de no presentar cargos en estos casos de muerte o suicidio “con asistencia”, en el caso de que no haya indicios claros de presión a la persona enferma, o de que en realidad se trata de un homicidio encubierto.

Entre 2009 y 2024, se registraron 187 casos de "suicidio con asistencia", que se llevaron a cabo sin penalidades.

LT