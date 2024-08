Gonzalo “Patón” Basile fue detenido por increpar y agredir a la Policía de la Ciudad

Gonzalo "Patón" Basile, ex boxeador y custodio del gremio de Camioneros, fue detenido este martes 13 de agosto en el barrio porteño de Constitución. La captura tuvo lugar por haber agredido a un Policía de la Ciudad que habían acudido a la calle San José al 1600, tras recibir una denuncia sobre presuntos ladrones que intentaron forzar su vechículo.

Al lugar acudió el personal de la Comisaría Vecinal 1 C, que fue enviado a la zona, pero al llegar los oficiales informaron que no había indicios de ningún delito. Luego procedieron a identificar a dos hombres de 34 y 22 años. En ese momento, llegaron Basile y otro hombre, quienes intentaron agredir a los dos detenidos, acusándolos de haber estado rondando por el barrio con intenciones de robar un Mercedes Benz, propiedad de uno de ellos.

En medio de la discusión, el ex boxeador y su acompañante empujaron y amenazaron a los policías, motivo por el cual fueron demorados. Mediante la consulta con la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Juan Mateo y Carlos Caputto, se dispuso la detención de Basile, debido a que se confirmó por una cámara pública la agresión del boxeador.

El gobierno porteño aclaró los motivos de la detención

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, repudió el accionar violento del ex boxeador en su cuenta de X: "Respeto a la Policía de la Ciudad. Ante un suceso en flagrancia, el ex boxeador Basile agredió a personal policial y fue detenido por resistencia a la autoridad. No se puede tocar a un policía. Es con orden".

Basile, de 49 años, ganó notoriedad por su estrecha relación con el sindicalista Hugo Moyano, a quien acompaña en eventos y quien apoyó su carrera deportiva en la categoría peso pesado, donde acumuló un récord de 76 victorias (37 por nocaut) y 14 derrotas.

Basile ya tuvo varios hechos violentos y en 2016 había sido detenido por la Policía de la Ciudad en Parque Patricios por golpear a su pareja.

La mujer terminó internada por un traumatismo de cráneo con herida cortante en el cuerpo de unos 3 centímetros de longitud. Sin embargo, horas más tarde quedó en libertad y negó la versión de la policía: aseguró que los golpes fueron por una pelea que su esposo tuvo con otra mujer.

