A 40 días del ataque, el playero sigue sin reconocer a sus hijas: "No tuivimos Navidad ni habrá Año Nuevo"

Agostina López, la hija de Arturo, el playero de 66 años agredido en un estacionamiento en Monserrat, contó que su padre sigue estable clínicamente pero no reconoce a ninguno de sus familiares. Mientras tanto Manuel, el joven de 17 años responsable del ataque, permanece prófugo.

A 40 días del ataque, Agostina, hija del playero agredido, contó en diálogo con TN cómo vive la familia desde que todo inició y sostuvo: "Para nosotras, no hubo Navidad ni habrá Año Nuevo".

La joven de 23 años se refirió al estado clínico de su padre, de quien los médicos del Centro Médico Fitz Roy esperan un proceso de recuperación "largo y tedioso". "Es dolorosísimo ver a mí papá así. Es muy movilizante. Mientras todos festejan, nosotras estamos en la clínica. Pasamos el 24 ahí. Él no se percató de que era Navidad", afirmó.

El 19 de noviembre Arturo López era atacado por Manuel, un menor de edad, debido a que este se enojó por un rayón en su auto.

El estado de salud de Arturo López y la situación del atacante prófugo

“Está bastante desorientado. Todavía no pudimos tener una conversación coherente con él. Le hacés una pregunta y responde otra cosa. Y obviamente no sabe qué le pasó (...) Tiene que hacer una rehabilitación neurológica, otra cognitiva. Es todo un trabajo interdisciplinario en el que intervienen muchos especialistas", contó Agostina acerca del lento proceso que recién acaba de comenzar.

Sobre la situación actual del prófugo menor de edad llamado Manuel, Agostina afirmó que les "arruinó la vida". "No se sabe nada de él. Tiene pedido de captura internacional y no lo encuentran. Me resulta muy extraño. Si el Poder Judicial está actuando, ¿Cómo tiene tantos recursos para no ser encontrado?", cuestionó.

La hija del playero atacado reclamó la detención del agresor y dijo que su padre aún no las reconoce

Y continuó: "Como ciudadana lo digo. Es un pibe de 17 años. ¿No usa ningún celular? ¿No tiene ningún contacto? Es un pibe de 17 años y pareciera que fuese el Chapo Guzmán. ¿Cómo es que no lo encuentran?".

Pese a que, en su momento, la familia de Manuel sostuvo que el menor se presentaría ante la Justicia, nunca sucedió. "Este chico ya tuvo involucrado en actos ilícitos y situaciones de violencia bastante importantes. Evidentemente está siendo ayudado por gente de su comunidad, y se ve que en la familia tienen plata y son pesados. Nos han llegado varios comentarios que nos alertaron sobre esa situación".

Agostina confesó que finalmente, después de más de un mes del ataque, logró ver el video registrado por las cámaras de seguridad, y que esto le generó "angustia, tristeza e impotencia": "Me costó mucho ver el video, pero finalmente lo hice. Me dejó sin palabras (...) Si te fijás, en el video de adentro de la cabina se ve que mi papá incluso apoya el brazo como sosteniéndose. No estaba en situación de pelea ni mucho menos".

También afirmó que fue capaz de hablar con Lis, una de las testigos del ataque del estacionamiento que participó de la causa, y que ella le contó que Arturo "le decía a la madre del chico ‘cálmese, señora, se va a solucionar’, porque esta mujer estaba muy alterada".

MM cp