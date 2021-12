La indignación del hija del playero porque no pueden atrapar al agresor: “No es el Chapo Guzmán”

Florencia López, una de las hijas de Arturo, el playero agredido por un adolescente de 17 años, se encuentra muy decepcionada porque no puede entender "por qué no pueden atrapar" al menor que atacó a su padre. “Tiene una red enorme de gente que lo está bancando, pero no es el Chapo Guzmán", acusó.

En relación a la salud de su padre, Florencia demostró optimismo: "Yo veo algunas mejorías en mi papá que quizás me entusiasman”. “Estoy cayendo en la cuenta de que va a ser un proceso muy largo que va a requerir de mucha ayuda médica y contención familiar. Hay ciertos puntitos donde papá está queriendo mejorar", detalló.

En diálogo con Antonio Fernández Llorente en el programa "Levántate y anda" por Radio Colonia, AM 550, Florencia insistió: “Estamos a tres semanas ya y hace dos semanas que está prófugo. Un chico de 17 años, tiene una red enorme de gente que lo está bancando pero no es el Chapo Guzmán. No puedo entender por qué no lo pueden atrapar".

"La verdad es que recibí más contención de la gente que no nos conoce y de los medios. En cuanto a la justicia, nos negaron la petición para difundir la foto de este chico. No tiene 5 años, está a cinco meses de cumplir la mayoría de edad y tranquilamente pudo haber matado a mi papá. Tiene la suerte de seguir luchando, pero es un milagro", subrayó.





"Debe tener familiares, gente conocida que lo banca. Un pibe de 17 años por sí mismo no va ni a la esquina", evaluó y agregó: "Nos pudimos contactar con más testigos, eso es muy positivo para la causa. Entre esos testigos, la persona a la que este chico estafó porque recordemos que a los 17 años tiene una causa por fraude y nos dijo que el auto ya estaba rayado desde que se lo vendió a él".

"Así que el rayón que fue supuestamente el causante de todo esto, no tuvo nada que ver. Yo sabía que era una excusa de este chico violento, que buscaba sentirse superior, golpear a alguien", concluyó.



RB/FL