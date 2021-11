El playero golpeado abrió los ojos y articula algunas palabras, pero sigue en estado "delicado"

El playero Arturo López, internado en terapia intensiva desde el viernes de la semana pasada tras una grave agresión de un joven, se encuentra "evolucionando satisfactoriamente" y, si bien su estado sigue siendo "delicado", ya articula algunas palabras y abrió los ojos.

Así lo comunicó este sábado el médico Joan Vega en la puerta de la clínica donde se encuentra internado López, tras haber sido golpeado por un joven de 17 años que lo increpó porque había encontrado un rayón en su vehículo. Según contó el médico, el hombre "evoluciona satisfactoriamente", pero hay que ir "evaluando el día a día" su estado de salud.

Las hijas del playero atacado llamaron "cobarde" al agresor y dijeron que "pudo haberlo matado"

"En la mañana de hoy hemos tenido una evolución neurológica favorable, lo hemos visto con apertura ocular, además de eso articula bien la palabra. Ya está dando signos de evolución positiva en cuanto a síntomas del habla", explicó el profesional, quien agregó que "el estado de la conciencia sigue siendo inestable y eso es parte de lo esperable en estos cuadros".

Vega contó además, que el hombre continúa con lesiones graves y no se lo puede considerar como un paciente fuera de riesgo. "La lesión no ha crecido, pero el edema es grande. Hay que continuar con el monitoreo en la Unidad de Terapia Intensiva, ya que no está fuera el riesgo de vida", relató Vega, quien agregó que "la conducta es expectante".

Antes de concluir con el último parte médico, el doctor explicó que los pacientes neurológicos suelen tener una recuperación lenta y por eso pidió esperar.

En tanto, las hijas del playero, Agostina y Florencia, hablaron también con la prensa y se mostraron un poco más esperanzadas que días pasados. "No podría decir que hablamos, pero ya con que mi papá me mire y me diga pequeñas palabras para nosotras nos pone muy contentas", dijeron.

Ordenan detener al joven que noqueó al empleado del garaje

Y agregaron: "La verdad es que estamos un poco más aliviadas. Yo no había tenido la oportunidad de verlo con los ojos abiertos. Lo que más queremos es que se recupere pero hay que ir viendo cómo evoluciona día a día".

Al ser consultadas sobre la causa judicial y el menor de edad que está acusado de golpear a su padre y con pedido de detención, las jóvenes contaron: "Lo que sabemos es que la jueza ya había firmado la detención, pero no sabemos si se entregó o lo detuvieron".

ED