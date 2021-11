Una testigo clave y un nuevo video complican más al atacante del playero

Mientras el playero Arturo López (66) continúa internado a raíz de la brutal agresión que recibió el pasado 19 de noviembre, el estacionamiento donde ocurrió el episodio aportó el registro de otra cámara de seguridad que registró el ataque de frente. Se trata de un material que aporta una nueva perspectiva del momento y muestra cómo fueron los segundos posteriores a la agresión.

El hecho ocurrió hace varios días en un estacionamiento ubicado en el centro porteño cuando una clienta se quejó de que su auto supuestamente había sido rayado. De acuerdo a lo que se ve en las imágenes del hecho y a lo que sostiene una testigo clave que presenció toda la secuencia, Arturo, el playero, intentaba calmar a la mujer ante su enojo cuando de repente el hijo de ésta apareció desde atrás y le pegó una trompada en su cabeza. Por el golpe, el trabajador cayó en seco al suelo y desde ese día está internado con pronóstico reservado.

Si bien el hecho fue capturado por una primera cámara de seguridad, ahora apareció un nuevo registro que toma la situación de frente, a partir de otro dispositivo ubicado en el interior de la cabina de cobros. Se trata de una secuencia que permite ver la gestualidad de una conversación previa entre la dueña del auto y madre del agresor mientras que el playero hace gestos pidiéndole calma.

Segundos después aparece el joven desde atrás de López y sin mediar palabras usa uno de sus brazos para correr hacia atrás a su madre. Paralelamente, se ve como usó su otro brazo para propinarle la trompada al playero, cuyo cuerpo cayó al suelo. Segundos después del golpe, la cámara permite ver cómo fue el comportamiento del agresor y su madre, que salieron de escena mientras el cajero del estacionamiento comenzó a moverse en clara situación de nerviosismo.

Segundos después volvieron y quedó registrado el intento de asistirlo junto con la llegada de un efectivo de la Policía de la Ciudad. El material será incorporado a la causa judicial que por estas horas, según la familia de la víctima, atraviesa un problema de competencia.

El relato de la testigo clave

Por otra parte, anoche se conoció un testimonio de vital importancia para esclarecer el episodio ya que contradijo la versión del padre del agresor, que horas antes había dicho públicamente que el playero había agredido verbalmente a su hijo y su pareja.

Ese testimonio fue conseguido por Telefe Noticias y se trata de una mujer que ingresaba al estacionamiento en el momento del episodio y fue una testigo directo de la trompada, ya que en las cámaras se la ve a alrededor de dos metros de López, el agresor y su madre.

"Nunca noté una actitud agresiva de Arturo, él deja la palita y se ve claramente el gesto en el video y cómo le dice señora cálmese, yo lo escuché", dijo. Y recordó: "Lo primero que escucho es a esta señora de rojo decir que le rayaron el auto a los gritos. Después veo a dos personas más, una chica y a Arturo caminando hacia la señora. Él deja una palita de limpieza y se acerca a la señora".

Sobre el momento del golpe, la testigo que prefirió resguardar su identidad por temor a una represalia dijo que "fue muy fuerte, me asusté mucho. Yo fui a increpar a esta persona que le pegó para que se haga cargo de lo que hizo. Este chico le pega y se escapa”.

Otro de los aportes claves del testimonio involucra al accionar del efectivo de la Policía de la Ciudad que se acercó al lugar. "Le dije a un policía ‘esta es la persona que le pegó’ (en referencia al joven) y me dediqué a asistir a Arturo. El policía me dijo que no podía hacer nada para detener al chico”, relató.

Ayer, Javier, padre del agresor, dijo que su hijo le había comentado que "esta persona (por el playero) se jacta de haber sido militar y le dijo 'gitano de mierda, tendrían que matarlos a todos', y eso desata el enojo de mi hijo". Esa versión es desmentida por la testigo del hecho.

Esta mañana, Agostina, una de las hijas de López, dijo en Radio 10 que está segura que su padre no se expresó de mala manera con la familia del agresor y sostuvo que a pesar de ser menor de edad, el agresor terminará preso.

"Mi viejo jamás usó ni usaría ese recurso. Digan lo que digan, no tienen fundamentos. Quedó demostrado cuáles son los valores de esa familia. Ese pibe va a terminar preso porque es indefendible lo que hizo", sostuvo desde la clínica en donde está internado su padre, que según el parte médico sufrió un “trauma craneoencefálico moderado, con una hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia subdural”.

Respecto de la causa judicial, la joven contó que en las próximas horas sería enviada a un Juzgado de menores de la Capital Federal. La pareja de la víctima es una abogada que se constituirá como defensora en la investigación.

