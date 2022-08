El provocador mensaje de Nancy Pelosi para justificar su visita a Taiwán

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, partió de Taiwán este miércoles, concluyendo una controvertida visita a la que China respondió con amenazas y anuncios de ejercicios militares.

Pelosi, de 82 años, se despidió de los dignatarios taiwaneses en el aeropuerto de Taipéi y luego abordó el avión militar estadounidens. Pero minutos antes de partir escribió en su cuenta en twitter: "Junto con ex presos políticos, nuestra delegación visitó el Museo Nacional de Derechos Humanos: un tributo a los héroes que sufrieron y lucharon por la democracia de Taiwán. Luego escuchamos a los líderes de la sociedad civil sobre los derechos humanos. Vinimos a escuchar y aprender; nos fuimos inspirados por su valentía".



