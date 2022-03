El streamer argentino Momo Benavides fue baneado en la plataforma de Booyah!

“Estoy re triste, me baneron de @BooyahLatam. Parece que los cagadores no se bancan una joda, pero tranquis que cuando paguen lo adeudado y el uso de imagen de varios creadores de contenido lucrando sin permiso en sus redes y plataforma montamos una propia”, publicó Momo en su cuenta personal de Twitter. El creador de contenido platense estaba interactuando junto a su chat mientras reaccionaba a la película Rocky 2 del actor y director estadounidense Silvester Stallone cuando sufrió el baneo.

Anteriormente Momo ya había tenido un conflicto con la plataforma cuando salió a defender a su colega Joaco López, quien se pasó de Twitch a Booyah!, transmitió durante cinco meses y no cobró un peso por el trabajo realizado. “Vamos a crear un Discord para la próxima semana con algunos para poder hacer varias cosas”, indicó Momo en relación al problema que acaba de tener con el servicio de streaming estadounidense, que sin ningún motivo específico tomó la decisión de banearlo y cortar su directo, que apenas superó la hora desde su inicio. Luego prendió en Twitch.

Luego de esto, un seguidor comentó al respecto: “Yo tenía entendido que los garcas fueron los intermediarios de Booyah, de igual forma no descarto que esos mismos hayan metido mano”. A lo que Momo le respondió sin pelos en la lengua: “El problemita es que hablaron conmigo del área de legales y jamás me quisieron mandar lo firmado, ni donde estaba mi firma para utilizar mi nombre, mi imagen, mis logos y derivados. Eso es un delito si no tenes nada firmado, ¿y si lo tenes firmado por qué no pagas? Ay Booyah”, señaló de manera tajante Gerónimo Benavides.

