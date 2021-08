El viaje de SpaceX con astronautas no profesionales tendrá una serie “en tiempo real”

Netflix anunció una serie documental de 5 capítulos que seguirá la aventura de los tripulantes de la misión espacial SpaceX “casi en tiempo real”, con imágenes del entrenamiento, el aterrizaje, la vida a bordo de la nave espacial e incluso el aterrizaje.

Los ricos y valientes que se animaron a anotarse en la misión Inspiration4 y viajar en un cohete de Space X, en septiembre, tendrán su propia serie casi en tiempo real.

El 6 de septiembre Netflix subirá a su streaming los dos primeros episodios.

Así lo anunció la plataforma de streaming y la serie se llamará "Countdown: The Inspiration4 Mission to Space" (Cuenta regresiva: Misión espacial Inspiration4. La dirigirá Jason Hehir, director del documental "The Last Dance".

Inspiration4 será la primera misión espacial cuya tripulación esté formada por civiles y no por astronautas de carrera. Es la segunda misión comercial de SpaceX, la empresa de Elon Musk.

Se realizará a bordo de una nave Crew Dragon que orbitará la Tierra cada 90 minutos siguiendo una ruta de vuelo propia. Permanecerá tres días en órbita y tras alcanzar una distancia máxima de 540 kilómetros de la Tierra, la nave Crew Dragon volverá a entrar a la atmósfera terrestre y aterrizará en agua, en la costa de Florida.

Serie en tiempo real

Esta aventura, financiada por Jared Isaacman, de 38 años, fundador y CEO de Shift4 Payments, se confirmó en febrero de este año, momento en que Isaacman dijo que quería que la misión marcara un "momento histórico para inspirar a la humanidad mientras ayuda a combatir el cáncer infantil".

Isaacman se comprometió a donar US$ 100 millones al St. Jude Children's Research Hospital de Tennessee, como parte de un esfuerzo para recaudar US$ 200 millones más para labores de investigación en la lucha contra el cáncer infantil.

Además del mentor Isaacman, una mujer de 29 años que logró sobrevivir al cáncer integrará la tripulación. Ella es Hayley Arceneaux, actual asistente médico en el hospital infantil St. Jude.

Arceneaux acumulará dos récords: será la estadounidense más joven en visitar el espacio y la primera persona con una prótesis en viajar al espacio. Ella ocupará el asiento de “la esperanza”, Isaacman el del “liderazgo y los otros dos miembros de la tripulación, Christopher Sembroski –veterano de la Fuerza Aérea- y Sian Proctor –profesora de 51 años-, ocuparán los de “la generosidad” y “la prosperidad”, respectivamente.

El lanzamiento será el 15 de septiembre desde Kennedy Space Center.

El 6 de septiembre se pondrán en streaming dos episodios que presentan a los personajes de esta aventura.

El 13 de septiembre se emitirán otros dos capítulos, que mostrarán cómo fueron los largos meses de entrenamiento y los últimos preparativos antes del vuelo. Un quinto y último episodio a finales de septiembre, "sólo unos días" después de que finalice la misión será algo nunca visto antes.

Netflix confirma que este último episodio incluirá imágenes tomadas en vuelo en el interior de la nave. También se verán imágenes tomadas durante el regreso a la atmósfera terrestre y el amerizaje. Netflix promete que será un "acceso sin precedentes" en "tiempo casi real".

SpaceX desde adentro

El lanzamiento de SpaceX está previsto para el 15 de septiembre, también se transmitirá en directo en el canal de YouTube de Netflix. La cápsula Dragon de SpaceX será lanzada por un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en el sureste de Estados Unidos.

Ensayos y preparativos para el despegue.

Otros turistas ya han estado en el espacio, incluida la Estación Espacial Internacional, entre 2001 y 2009, a bordo de cohetes rusos. Pero en esos casos fueron acompañados por astronautas profesionales. Inspiration4 será el primer vuelo completamente integrado por civiles. Como la nave tiene lugar para 7, Isaacman invitó a Elon Musk, propietario de SpaceX, a sumarse, pero el Ceo dijo que no será en esta oportunidad.