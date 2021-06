Miguel San Martín es el “argentino que trabaja en la NASA”. Así se lo presenta para explicar de manera muy simplificada quién es. Este ingeniero hincha de Estudiantes de La Plata es jefe de Ingeniería de guiado, navegación y control de Sistemas de la misión Curiosity para la agencia espacial NASA, y consultor y miembro de los panales de revisión de la misión Perseverance. Ambas misiones tienen a Marte como objeto de estudio y como él explica, buscan saber si en el planeta rojo hubo vida alguna vez. Y trabaja para llegar a una luna de Júpiter en 2030. Estos días participó desde Estados Unidos con uno de los oradores de Experiencia IDEA Management. Y en ese marco también habló con PERFIL.

–¿Qué piensa de los terraplanistas?

–Al principio pensé que era un chiste. Lo estudié un poco y me sorprendió que hubiera gente que pensaba así. No me preocupó tanto porque era un grupo pequeño. Lamentablemente me estoy dando cuenta que esa rebelión contra la realidad se está extendiendo hacia otras áreas de la humanidad. Incluso en la política donde la verdad ya no es importante. No me meto en política pero hoy en día esto ocurre, sin excepción, en todas las sociedades. Y eso sí me asusta muchísimo. Todas las herramientas que uno tiene para probar lo que es real, no sirven para esta gente: no las escuchan, no les interesan, no les importan. Así que no hay herramientas para contrarrestar esa forma de pensar. Por lo cual si se extiende en otras áreas, es decir, en cosas que por ahí son mucho más sutiles, podría ser un desastre para la humanidad. En especial para las democracias donde funcionan cuando la gente piensa y se basa en evidencias y en el razonamiento. Y esto ya no sirve para ese grupo de personas, y es un problema muy serio.

–¿Cómo analizan en la NASA que millonarios como Elon Musk o Jeff Bezos se involucren en la conquista del espacio?

–Es un tema todavía muy nuevo. Por lo general, en Estados Unidos y en Europa sí había contratos con empresas privadas, pero no un millonario detrás de una misión espacial. Hoy a la NASA le viene muy bien; bajan muchísimo los costos. Es una nueva forma de trabajar. De hecho la NASA los incentiva, no compite con ellos, incluso los asiste desde lo técnico.

–Tom Cruise filmará su “Misión Imposible 7” con escenas rodadas en la Estación Espacial Internacional. ¿Cree que este tipo de películas inspiran?

–Me parece genial, y ayuda a que la gente se entusiasme por el espacio y por la exploración espacial. Entre paréntesis, espero sea una buena película, que no viole las leyes de la física por motivos puramente de entretener. Creo que eso se puede hacer sin insultar la inteligencia del público. En mi área, todos mis colegas son fanáticos de la ciencia ficción y de películas como “2001 odisea en el espacio” (N. de la R: de Stanley Kubrick) tuvieron un tremendo impacto en nuestras carreras. Espero suceda lo mismo con la de Tom Cruise.

–Se publicaron nuevos informes sobre OVNIs. También, que hace más de 40 años, en Estados Unidos se mantienen los mismos porcentajes de norteamericanos que creen, que no creen, que ni una cosa ni la otra respecto de su existencia. ¿Usted sí cree en los OVNIs?

–Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos publicaron unos videos muy interesantes al respecto. Es muy poco probable que sean de seres extraterrestres, no hay evidencia. En mi caso no tengo explicación y dudo alguien la tenga. También está el temor que no sean extraterrestres sino que sean de aquí, que sea una potencia no amistosa, que haya tenido un avance fundamental en la tecnología. Por eso las Fuerzas Armadas se está asegurando que no sean los chinos o los rusos que pudieran haber desarrollado algo con lo que tecnológicamente saltaron cien años en el futuro. La física que uno ve en esos videos superan las leyes como las conocemos hoy en día. Es un misterio.