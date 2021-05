Barco de guerra en EE.UU. captó un OVNI en video y el Pentágono confirmó su veracidad

El cineasta investigador, Jeremy Corbell, compartió nuevas imágenes que supuestamente muestran el encuentro cercano del personal naval de los EE. UU. con un llamado Objeto Volador No Identificado (OVNI) a bordo del buque de combate USS Omaha.

Corbell difundió el viernes con Mystery Wire los metrajes que capturan lo que se ha descrito como un vehículo transmedio esférico. El mismo parecía ser capaz de viajar tanto por el aire como por agua, moviéndose, flotando y desapareciendo en el Océano Pacífico .

La imágenes de esta esfera, que posee aproximadamente unos dos metros de diámetro y que se dice viajó junto al Omaha durante aproximadamente una hora, se obtuvo con una cámara FLIR que puede detectar y mostrar firmas de calor.

Asimismo, el video fue filmado dentro del centro de comando del buque de guerra antes de las 11 pm del 15 de julio de 2019, desde la costa de San Diego. Dos miembros de la tripulación exclamaron "vaya, salpicó", cuando el objeto realizó su descenso sobre el océano.

De acuerdo con el audio de las imágenes, el Omaha inició una búsqueda inmediata de lo que ya en ese momento era catalogado como un OVNI. Lamentablemente, la esfera desapareció de la pantalla en pocos segundos así como del radar y sonar.

El equipo del navío no pudo encontrar restos en la superficie. Se cree que este metraje que fue revelado días atrás pertenece a un incidente que tuvo lugar a fines del mes de abril. En aquel momento, solo se hicieron públicas dos imágenes congeladas del metraje.

Imágenes congeladas del video obtenido por las cámaras del USS Omaha, en el Océano Pacífico.

Tras la "desclasificación" de este video y su difusión en redes sociales, un portavoz del Pentágono que confirmó que una de las imágenes fue grabada por personal de la Marina de los EE. UU, demostrando su veracidad.

Se dice que múltiples buques de guerra han acumulado fotografías y videos de los llamados "encuentros OVNI" con activos militares estadounidenses, incluidos estos destructores de la Armada que operaban sobre la costa sur de California.

Los críticos, sin embargo, sugieren que los objetos podrían ser drones o globos. Mientras tanto, el gobierno de EE.UU. publicará un informe en junio sobre "avistamientos de ovnis" después de que se filtraran videos no clasificados a The New York Times en 2017.

JFG