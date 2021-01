La CIA liberó archivos confidenciales sobre ovnis y están disponibles online

Cientos de archivos que contienen documentación que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) recopiló sobre ovnis se encuentran ahora disponibles de manera pública en un sitio web para su descarga.

El sitio The Black Vault, una base de datos de documentos desclasificados, puso a disposición una serie de documentos en PDF que contienen archivos de la CIA sobre fenómenos aéreos no identificados. Si bien hay algunos archivos más claros y otros no son tan nítidos, se pueden encontrar detalles de casos como el de un "presunto contacto con un extraterrestre" o de "explosiones misteriosas" que se registraron en una pequeña ciudad de Rusia.

Según sostuvo John Greenewald, el fundador de The Black Vault, la agencia de inteligencia detalló que son todos los documentos que tienen sobre este tipo de fenómenos, aunque aclaró que continuará investigando para verificar si hay documentos adicionales a los que no tuvo acceso.

“La conexión de Black Vault con la CIA para obtener algunos de estos documentos ovni se remonta a 1996. Originalmente, la CIA solo publicó alrededor de 1000 páginas que se habían divulgado previamente después de un caso judicial en la década de 1980. Nunca abordaron los registros que estaban fechados en los años posteriores al caso”, escribió desde la página web, donde puso a disposición los archivos.

Luego, detalló, muchos de esos documentos fueron liberados a fines de la década de 1990, aunque luego la CIA hizo una colección en CD de documentos OVNI que incluía los registros originales, a los que ahora el sitio tuvo acceso a través de reiterados pedidos mediante la ley de libertad de información.

“Hace unos 20 años, luché durante años para que la CIA publicara más registros de ovnis”, dijo Greenewald a Vice. “Recibí una caja grande, de miles de páginas, y tuve que escanearlas de una por una”, relató.

Respecto del acceso a esta información, el creador del sitio sostuvo que la CIA “hizo que sea increíblemente difícil usar sus registros de una manera razonable”, ya que los ofrecía en un formato “muy desactualizado”. “En mi opinión, este formato desactualizado hace que sea muy difícil para las personas ver los documentos y usarlos para cualquier propósito de investigación", planteó.

“Siento que estoy logrando lo que me propuse. Fácil acceso a material importante para que las personas se decidan por sí mismas sobre lo que está sucediendo”, dijo Greenwald, quien publicó en sus redes sociales los datos de las miles de descargas que tuvo el sitio en las primeras horas, luego de que subiera los documentos.

En su cuenta de Twitter, además, compartió uno de los archivos que consideró relevante. “En el documento, al Subdirector Adjunto de Ciencia y Tecnología se le mostró ALGO relacionado con un OVNI que se le llevó en mano. Decidió que lo investigaría personalmente y, después, dio consejos sobre cómo seguir adelante. Ese consejo está clasificado”.

