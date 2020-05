Lanzamiento exitoso de NASA y SpaceX: Crew Dragon ya está en órbita hacia la Estación Espacial

La nave Crew Dragon despegó este sábado 30 de mayo con éxito y ya se encuentra rumbo a la Estación Espacial Internacional. Los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley iniciaron su viaje desde el Centro Espacial Kennedy en Florida a bordo de un cohete de SpaceX, primera vez que una empresa privada de Estados Unidos logra concretar una misión de esta naturaleza para la NASA.

El cohete Falcon 9, de la compañía creada por Elon Musk, despegó según lo previsto y los primeros minutos de su ascenso transcurrieron sin inconvenientes, según la transmisión en directo que realiza la agencia espacial de Estados Unidos.

La primera etapa del cohete se separó de acuerdo al programa después de dos minutos de vuelo, cuando la nave ascendía a una velocidad de cerca de 4.000 km/h, dejando a la cápsula Crew Dragon en la órbita adecuada para llegar a su destino, la Estación Espacial Internacional, impulsada por la segunda etapa del cohete, consignó la agencia AFP.

Esto marca el comienzo de una nueva era de viajes espaciales comerciales y poniendo a la NASA nuevamente en el negocio de lanzar astronautas desde suelo estadounidense. por primera vez en casi una década. El despegue se realizó desde la misma plataforma de lanzamiento utilizada para enviar a los astronautas del Apolo a la luna hace medio siglo.

"Encienda esta vela", dijo Hurley justo antes del encendido, tomando prestadas las palabras utilizadas por Alan Shepard en el primer vuelo espacial humano de Estados Unidos, en 1961, consignó la agencia AP.

The @SpaceX #CrewDragon launched at 3:22pm EST today with @Astro_Doug & @AstroBehnken onboard. It will dock to the space station Sunday about 2:27pm. #LaunchAmerica https://t.co/pfTdcoVqiN pic.twitter.com/eQjpDUjeXQ