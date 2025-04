Elecciones en Chaco 2025: como se cuenta el voto en blanco

Las elecciones legislativas de Chaco se realizan el próximo domingo 11 de mayo para renovar a 16 de los 32 diputados provinciales y otros cargos legislativos menores. Los chaqueños ya pueden consultar dónde votar, el número de mesa y el número de orden mediante el padrón electoral definitivo, publicado por la Justicia Electoral de Chaco.

Para este año electoral, la Legislatura de Chaco suspendió las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo que el proceso será más directo. Sin embargo, esta nueva regla electoral trae consigo dudas sobre cómo se contabilizarán los votos en blanco y qué impacto podrían tener en los resultados finales.

Elecciones en Chaco: ¿es obligatorio votar en los comicios provinciales?

Elecciones en Chaco 2025: Que es el voto en blanco

El voto en blanco representa una de los tipos de voto valido en Argentina, donde los electores deciden no elegir ninguna de las opciones disponibles en la boleta y mostrar una actitud de disconformidad con los partidos políticos. La Cámara Nacional Electoral la define como “una herramienta con la que cuentan los electores para manifestar su disconformidad con todos los candidatos y con las propuestas formuladas por los partidos políticos”.

En las elecciones, se considera voto en blanco a los sobres vacíos o con papel de cualquier color, sin inscripciones ni imágenes. Además, cuando el sobre contiene una boleta oficializada a la que le falta el cuerpo correspondiente a una categoría. En ese caso, se considerará “voto en blanco” solo para esa categoría.

Cómo influye el voto en blanco en las Elecciones de Chaco 2025

Cabe señalar que el voto en blanco influye de distintas maneras dependiendo el tipo de elecciones en juego. En las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los votos en blanco influyen en el porcentaje de votos obtenidos por cada lista. En consecuencia, se los tiene en cuenta para el cálculo general superior a 1,5%, porcentaje que deben obtener los candidatos para pasar a las elecciones generales. Sin embargo, frente a la suspensión de las primarias, pierde su incidencia en el conteo final.

Dónde voto en Chaco 2025: cómo consultar el padrón para las elecciones legislativas

Según los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional, en las elecciones generales, se computan únicamente “votos afirmativos válidamente emitidos” y los votos en blanco no son tenidos en cuenta para el cálculo final. Al dejar afuera el voto en blanco y realizar el conteo sobre los sufragios afirmativos, los porcentajes crecen y ayuda a la principal fuerza a ganar en primera o segunda vuelta.

Cuales son los diferentes tipos de votos en Argentina

El sistema electoral argentino ofrece distintos tipos de sufragios, de los cuales tiene un tratamiento diferente en los resultados electorales. El voto afirmativo ingresa dentro del grupo de voto válido y se emite cuando el votante selecciona a una boleta oficializada de una agrupación o una lista de agrupaciones. Es parte del cálculo de los porcentajes para determinar la preferencia del electorado.

Los candidatos del oficialismo para las elecciones legislativas 2025

El voto en blanco, explicado anteriormente, es un voto válido ya que refleja la postura de aquellos que no se sienten convencidos con las propuestas de los candidatos. Este tipo de voto se emite cuando el elector opta por no elegir ninguna de las opciones disponibles. A diferencia de las elecciones PASO, en las elecciones generales el voto en blanco no se tiene en cuenta para calcular los porcentajes definitivos.

El voto nulo se presenta como un tipo de voto que se emite de manera incorrecta por varias razones. Esto sucede cuando se seleccionan boletas no oficializadas, se incluyen objetos extraños, hay boletas oficializadas de distintos grupos para un mismo cargo o comentar en voz alta qué candidato se elige. Se lo reconoce como forma de participación, pero este tipo de sufragio no se contabiliza, por lo que no influye en el resultado.

Elecciones en Chaco 2025: qué pasa si no voy a votar

El voto recurrido es aquella clase de sufragio que necesita revisión debido a dudas sobre su validez. Para ser considerado un voto recurrido tiene que presentar dudas ante un fiscal de mesa, únicamente. Algunos de los motivos pueden ser en casos de impugnaciones o por cuestionamientos sobre la identidad del elector. Su validez será determinada por la Justicia Electoral ya que se revisa durante el escrutinio definitivo.

