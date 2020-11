Elecciones en EEUU: las últimas encuestas le dan la ventaja a Joe Biden

La agencia de noticias francesa AFP difundió los más recientes sondeos de las elecciones en Estados Unidos. Los mismos le dan una leve ventaja al candidato del partido demócrata Joe Biden. Por su parte, el actual presidente Donald Trump, al igual que lo hizo en el año 2016, está convencido en poder demostrar que las encuestas se equivocan.

Los datos obtenidos demuestran como el ex vicepresidente lleva la delantera con el 50,6% de los votos, según pudo conocerse a partir del portal RealClearPolitics. Por lo tanto, se posiciona con una diferencia de 6,8 puntos sobre su contrincante quien alcanza el 43,9%. Esta leve ventaja del partidario demócrata se mantuvo a lo largo de los últimos meses y, en algunos momentos, estuvo a punto de alcanzar los 10 puntos de diferencia.

Respecto de su posicionamiento territorial, Biden posee una pequeña diferencia a su favor en los estados clave, sobre todo en Wisconsin y Michigan donde sobrepasa a Trump por 5,1 y 6,6 puntos respectivamente. Se tratan de dos de los estados que, en las elecciones previas, habían decidido apoyar la asunción de actual presidente. El candidato demócrata se impone levemente, también, en el estado de Pensilvania.

"Biden posee una pequeña diferencia a su favor en los estados clave"

Los estados del sur del país se mantienen más dispersos en cuanto a votos por lo que todavía no está definida su orientación ideológica. Florida es uno de los pocos territorios que el político oriundo de Nueva York mantiene de su lado con una diferencia de 1,7 puntos. Sin embargo, en las últimas semanas The New York Times intentó desmentir dicha ventaja poniendo a Biden tres puntos por encima de Trump.

Una de las pocas certezas con las que cuenta el partido republicano es el estado de Carolina del Norte donde, sorpresivamente, la tendencia se revirtió a favor del actual presidente de los Estados Unidos. Aun así, todo parece depender de las formulas que se utilicen para los cálculos ya que otros portales como FiveThirtyEight muestran resultados excesivamente favorables para Joe Biden.

En el mismo escenario la consultora Trafalgar, catalogada como republicana, pronostica una clara y contundente victoria por parte del presidente N°45 de EE.UU. Dicha institución se jacta de habar anunciado antes que cualquier otro medio y/o organismo la victoria de Trump en las elecciones de 2016.

Dentro de la Casa Blanca, la directora en comunicaciones Alyssa Farah hablo, en principio, sobre la pandemia de coronavirus. En una entrevista con FOX, la funcionara aseguró que Estados Unidos es el mejor lugar para tratar infectados en la actualidad.

"La consultora Trafalgar pronostica una clara y contundente victoria de Donald Trump"

Por otro lado, apoyó al actual presidente en su pensamiento de que las encuestan están enormemente equivocadas y enfatizó en que el mandatario lo probará nuevamente en las urnas. "Sentimos el impulso sobre el terreno. Las encuestas se equivocaron la última vez y creemos que se van a equivocar de nuevo" fueron las palabras de Farah respecto de lo que cree ocurrirá en estas elecciones.

JFG / DS