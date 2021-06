En Chile desarrollaron una técnica para detectar Covid-19 en celulares

Científicos de la Universidad de Chile y del Instituto de Oftalmología de University College London desarrollaron “una suerte de” PCR para teléfonos celulares que demuestra que, si el dispositivo móvil tiene carga viral de coronavirus, su dueño o quien lo usa también tiene el Covid-19.

Este método es apto para smartphones y fue bautizado Phone Screen Testing (PoST).

Así lo presentó en la comunidad científica el doctor Luis Quiñones, sub-director del Departamento de Oncología Básico Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile: "Se acerca a los resultados de los PCR de muestras nasofaríngeas en más de un 90%. Y esto, en el caso de que la persona tenga una baja carga viral, lo que es muy bueno y permite pensar que podría configurarse en un método no invasivo de diagnóstico, y alternativo también al test de antígenos, que es menos sensible".

PCR a las pantallas

De este modo, los investigadores, que están trabajando en este proyecto desde mayo 2020, demostraron que hacer test PCR a las pantallas de los celulares inteligentes arroja prácticamente el mismo resultado que el de una muestra nasofaríngea de su dueño.

Esta investigación, que fue liderada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, se impulsó para “contribuir al análisis diagnóstico de muestras de personas sospechosas de estar contagiadas con el SARS CoV-2”, se explicó en un comunicado.

El virus sigue vivo en las superficies

En la marcha del proceso, los expertos chilenos fueron contactados por el doctor Rodrigo Young, un bioquímico coterráneo que también es catedrático del Institute of Ophthalmology de University College London y co-fundador de la empresa Diagnosis Biotech, que acaba de abrir una sucursal en Chile.

"Su interés era hacer un estudio de cómo se contaminaban las superficies con este virus pues, dentro de estas, hay algunas que son muy personales, como son las de los celulares y las computadores. De hecho, lo más personal es el celular, porque recibe la exhalación cuando hablamos y el contacto digital cuando tocamos la pantalla al escribir o usar alguna aplicación”, abundó Quiñones.

¿Las superficies contagian el coronavirus?

El siguiente paso apuntó directamente a profundizar una duda respecto al coronavirus que aún late en la comunidad académica: ¿puede el coronavirus contagiarse a través del contacto con superficies que portan el virus?

Para dar un primer paso, modificaron el enfoque y, según propias palabras del Dr. Quiñones “ iniciamos una investigación acerca de la correlación entre la contaminación de estas superficies y el contagio individual; es decir, cuánto refleja esta superficie la carga viral que tiene la persona".

El virus se propaga por el aire, admitió la Organización Mundial de la Salud

El equipo multidisciplinario reclutó 540 voluntarios para su estudio y les realizaron tanto un hisopado nasofaríngeo como un hisopado de la pantalla de los smartphones personales de cada uno de los participantes, según recaba ANSA.

"De hecho, la primera muestra fue la mía –se sinceró Quiñones-. Me contagié con COVID-19 en mayo del 2020, afortunadamente casi asintomático. Cuando iniciamos la investigación, yo me hice el PCR y salió positivo, por lo que me fui a mi casa por dos semanas, y ahí tomamos muestras a mi teléfono y a mi notebook", recuerda hoy el académico.

Las muestras del grupo piloto fueron procesadas en su laboratorio para establecer si había una correlación entre la muestra positiva de la persona y la de su celular. Sí, efectivamente, había un correlato entre las muestras de ambas procedencias.

Hisopados dobles

Los investigadores tomaron un segundo grupo de muestras, esta vez 764 en total. En ellas se probaron los protocolos de validación mediante “análisis de sensibilidad y de especificidad”, explicó el Dr. Quiñones a la agencia ANSA.

"El de sensibilidad es para ver qué porcentaje de las personas que aparecen como positivas a la infección también tienen muestras recogidas en sus celulares con el mismo resultado. Las personas que tenían mucha carga viral arrojaban un 100% de detección en la muestra de su teléfono; las que tenían una carga viral menor eran un poco menos detectables en sus celulares: alrededor del 80%”.

El análisis de especificidad, en cambio, apunta a determinar si este método sirve cuando se trata de casos negativos. Y la respuesta fue que también sirve. “Se constató que esa especificidad está alrededor del 98%", explicó el médico.

mm / ds