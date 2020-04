En Malvinas piden que "los dejen en paz" tras polémica inclusión de enfermos en la lista argentina

Lejos de finalizar, la polémica por el conteo de contagiados de coronavirus en la Islas Malvinas continúa. Mientras el gobierno argentino sigue sumándolos a la lista oficial del país, algunos residentes de las islas muestra su descontento al respecto. “El gobierno argentino literalmente no tiene vergüenza al usar una horrible tragedia global para hacer de ella un punto político”, aseguró Lisa Watson, editora del diario Penguin News.

De esa manera Watson criticó con dureza la medida del Gobierno argentino de incluir en los balances diarios que publica el Ministerio de Salud a los contagiados en Malvinas. Sin embargo sus declaraciones no finalizaron allí y decidió continuar con ellas. “Encuentro curioso la forma en la que las personas cuentan la historia desde sus puntos de vista. Solo es la posición de tu país sobre la historia, nada más. El hecho es que como los portugueses hicieron en Brasil y los españoles en Argentina, los británicos tomaron las Falklands para desarrollarlas y aquí estamos”, comienza el escrito de la editora.

(1) I find it curious the way people explain history (from their point of view) as if was incontrovertible fact. It's just your country's view of history - nothing more. The fact is that like the Portugese in Brazil and the Spanish in Argentina the Brits took the Falklands... — Lisa Watson (@Lisafalklands) April 12, 2020

(2) developed it and here we are. The Spanish and Portuguese killed indigenous people to achieve the same but its in the past, and it's their country now. The Brits didnt murder indigenous people but the Falklands is ours now... — Lisa Watson (@Lisafalklands) April 12, 2020

“Los españoles y portugueses mataron indígenas para lograr lo mismo pero eso está en el pasado. Los británicos no mataron indígenas pero las Falklands son nuestras ahora”, continúa el texto que fue publicado en sus redes sociales. Y agrega: “La verdad es que la historia es un horrible caos con muchas personalidades portándose mal pero los países se formaron a partir de ese desastre. Y aquí estamos los habitantes de las Falklands y nos quedamos en nuestro país. No seremos independientes porque somos un territorio pequeño pero tenemos nuestros derechos”.

(3) the truth is history is a horrible chaotic mess with lots of people behaving badly but countries were formed from that mess. And here we Falkland Islanders are and here we are staying in our country. We may not be independent because we are too small but we have rights — Lisa Watson (@Lisafalklands) April 12, 2020

(4) I know that's hard for Argentines to accept because of what they are taught from so very young. But life isn't always what you want it to be. Stop torturing yourselves. Look at the beautiful country you already have and leave us in peace in our tiny cold corner.. — Lisa Watson (@Lisafalklands) April 12, 2020

Para finalizar Watson señala que, desde su visión, entiende que esto es difícil de aceptar para los argentinos. “Pero la vida no es siempre lo que quieres que sea. Dejen de torturarse a ustedes mismos. Miren el hermoso país que ya tienen y déjenos en paz en nuestro pequeño y frío rincón. Mi familia y las familias de mis amigos han estado aquí hace muchas generaciones. Somos personas y tenemos derechos”, cierra la editora.

