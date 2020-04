Dura reacción en Malvinas a contar sus enfermos como argentinos: "No tienen vergüenza"

Nacida en las Islas Mavinas en 1969, Lisa Watson es una personalidad destacada del archipiélago, y edita semanalmente Penguin News, el diario de las islas, una publicación que sale los viernes y detalla todos los temas salientes en las Islas, políticos y sociales. La experiencia de la familia de Watson en la Guerra de 1982 fue la ingleses que vivían lejos de Puerto Argentino, y según cuenta fueron "hostigados por las tropas argentinas", lo cierto es que Lisa es una de las más voces más "antiargentinas" de las Islas, y desde sus cuentas de redes criticó con dureza este domingo 12 de abril la posición del Gobierno argentino de incluir en los balances diarios que publica el Ministerio de Salud a los contagiados en Malvinas.

Según se especificó este sábado 11 de abril, los infectados en el archipiélago eran cinco, sin que se conozcan mayores detalles respecto a sus cuadros o eventuales estados de gravedad.

"El gobierno argentino literalmente no tiene verguenza", escribió Watson en Twitter, mostrando el efecto que el anuncio argentino provocó entre los sectores menos flexibles de la comunidad inglesa en Malvinas, y acusó a la gestión de Alberto Fernández de "usar un horrible tragedia global para hacer de ella un punto político".

"No puedo creer que la gente apruebe el comportamiento de su gobierno en este caso", agregó respecto a la ciudadanía argentina, posteo que dividió reacciones entre algunos que la aplaudían, incluso malvinenses, y otros que la cirticaban por su "fundamentalismo defendiendo un imperio decadente":

The Argentine government quite literally has no shame. Using an horrific global tragedy to make a political point. I can't believe the people approve of their government's behaviour in this case😞 https://t.co/uZjgB5DXxI