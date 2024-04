En shock y con la derecha exigiendo estado de sitio, Boric tambalea ante el terrorismo mapuche

Escalar o no la guerra contra el terrorismo de grupos que invocan la causa mapuche, esa es la cuestión. La derecha trasandina, luego del terrible asesinato de tres carabineros, se subió a las encuestas que ya ubican a la inseguridad como el mayor pelirgo que afrontan los chilenos y reclamó este sábado al presidente Gabriel Boric que "enfrente de una vez la realidad y dicte el estado de sitio", ante la violencia ya sin límites que sacude el sur del país. Jaqueado entre el discurso "progresista" que debe mantener ante sus votantes, pero al mismo tiempo desbordado por la escena de la patrulla incendiada de los carabineros muertos, el mandatario viajó de urgencia al sur del país, sumido en esa encrucijada: debe resolver si escala la militarización de las zonas del sur, o mantiene la situación entre patrullajes en las rutas, pero sin atacar decididamente el caos y la violencia que soportan viven miles de chilenos.

"Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros", dijo Boric temprano en su cuenta de X, y luego apareció por la tarde en Cañete, la localidad que patrullaban los carabineros asesinados, un sargento y dos cabos cuyos cadáveres aparecieron calcinados en plena vía pública. Boric llegó con una gran comitiva de autoridades a Cañete, a 500 kilómetros al sur de Santiago, y evitó una definició: señaló que "no descarta convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena)".

José Kast, el ex candidato presidencial derechista, reclamó este sábado a Boric que deje de lado las ambiguedades y disponga el estado de sitio, exigiendo además las renuncias de todo su equipo de seguridad, mencionando a la ministra de Interior, Carolina Tohá, al viceministro de Interior, Manuel Monsalve, y al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

"Basta de buenísimo" disparó Kast sin medias tintas, pidiendo que se reprima a gran escala "y se enfrente de una vez la amenaza y la violencia de los terroristas que azotan el sur del país".

"Hay que perseguir a estos perseguir a estos asesinos hasta el cansancio con la policía y las Fuerzas Armadas, para encerrarlos, condenarlos y aplicarles todo el rigor de la Ley”, señaló el líder derechista, encarnando el reclamo que hacen miles de chilenos en las encuestas, afirmando ya que la inseguridad es el principal de sus temores.

Incluso, para agravar aún más el cuando, el triple crimen de los uniformados se produjo el día en que Carabineros, la policía militarizada chilena, celebra su aniversario 97.

Militares y especialistas forenses trabajando en el lugar en que fueron asesinados los tres carabineros en Chile. (FOTO AFP)

"No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no sólo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar", dijo el director general de Carabineros, Ricardo Yañez. La situación de Yañez es particular, porque el sector más duro de izquierda del gobierno de Boric lucha hace meses por desplazarlo, por sus responsabilidades en la represión popular de las revueltas de 2019, y ya había acordado con Boric que se retiraría de sus funciones en estos días.

Pero ahora el triple crimen del sur del país ha sacudido a las fuerzas de seguridad, entonces no estaba claro este sábado que pasos seguiría Yañez.

Los asesinatos de Cañete tienen lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de "usurpación violenta de predio", hurto y "atentado contra la autoridad" a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona. Llaitul arriesga hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la justicia dará a conocer el próximo 7 de mayo.

AFP/HB