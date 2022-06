Encuentran sin vida al periodista Dom Phillips y al indigenista Bruno Pereira, desaparecidos en el Amazonas

Los cuerpos sin vida del periodista británico Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira, que desaparecieron en lo profundo de la selva brasileña hace ya una semana, fueron encontrados este lunes, según lo informó la pareja de Phillips a los medios brasileños.

Sin embargo, según trascendió, por el estado avanzado de descomposición, los cuerpos serán remitidos a Manaus, la capital regional, o Brasilia para que una pericia forense confirme la identidad de las víctimas.

Alessandra, mulher de Dom Phillips, acaba de me informar que foram encontrados os corpos do marido e do indigenista Bruno Pereira.