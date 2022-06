Crece el reclamo por la búsqueda del periodista británico Don Phillips, desaparecido en el Amazonas

Las desapariciones en la zona del Amazonas del periodista británico Dom Phillips y de Bruno Araújo Pereira, de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), conmocionan a Brasil, y mientras crece la preocupación personalidades de los ámbitos más diversos ámbitos reclaman a las autoridades que se redoblen los esfuerzos de búsqueda y los operativos en áreas selváticas lindantes con perú y Colombia, donde viven numerosas tribus indígenas aisladas.

Así en las últimas horas se multiplicó en redes un mensaje reclamando a las autoridades la aparición con vida de Philips y Pereira, y entre las celebridades que se sumaron a ese reclamo estuvieron nada menos que Lula da Silva y Pelé, entre otros.

"El periodista Dom Phillips y el defensor indígena Bruno Pereira están desaparecidos en la Amazonía. Por favor, ayúdanos a encontrarlos. El tiempo es la esencia. Le pido al gobierno brasileño que haga todo lo posible para rastrearlos e investigar a fondo las circunstancias detrás de su desaparición. Bruno ha dedicado su vida a ayudar a proteger tribus indígenas remotas y Dom está escribiendo un libro sobre el desarrollo sostenible en la región. Ambos se preocupan profundamente por la Amazonia y las personas que viven allí. Son ejemplos de nuestra mejor gente. Hagamos todo lo que podamos para encontrarlos”, detallaba otra de las publicaciones en redes.

A luta pela preservação da Floresta Amazônica e pela proteção dos povos indígenas é de todos nós. Estou comovido com o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Ferreira, que dedicam suas vidas para isso. Me junto as muitas vozes que fazem o apelo para intensificarem as buscas. pic.twitter.com/ak0RDqCemF

La Unión de Pueblos Indígenas de ese valle (Univaja) había alertado que el último contacto con ambos fue el domingo a las 6 de la mañana.

El corresponsal inglés investigaba, junto al especialista de la Funai, la violencia ejercida por buscadores de oro y explotadores ilegales de madera, contra las comunidades nativas. Y es precisamente eso lo que hace temer que ambos hayan sido víctimas de un eventual ataque, mientras viajaba en lancha hacia la localidad de Atalaia do Norte, próxima de la ciudad de Tabatinga.

My friend and colleague ⁦@domphillips⁩ has disappeared while reporting in the Brazilian Amazon with a leading indigenous expert Bruno Pereira, just days after receiving threats. Extraordinarily worrying. Please share as widely as possible. https://t.co/hvL7PW2zeb