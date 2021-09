El expresidente Mauricio Macri participó el martes 21 de septiembre de la Mesa Nacional de Juntos, encuentro que reúne a los principales referentes de la coalición. La unidad quedó ciertamente opacada en parte por los errores ortográficos del expresidente.

Mientras transcurrían las exposiciones, alternadas entre Patricia Bullrich (PRO), Alfredo Cornejo (Unión Cívica Radical) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Macri procedió a tomar nota de ideas y lineamientos que creyó necesario resaltar o de los que acordarse.

La cámara de un medio televisivo logró captar el momento exacto en el que el exmandatario trabajaba con rapidez en lo que parecía ser un block de notas. A medida que el camarógrafo acercaba la toma y aclaraba la imagen, podían encontrarse palabras con faltas de ortografía.

Los seis errores ortográficos de Mauricio Macri

Las anotaciones del expresidente Mauricio Macri durante la Mesa Nacional de Juntos.

Dentro del listado de palabras que el expresidente escribió de manera incorrecta, se encontraban las siguiente expresiones:

"Nobiembre": el décimo mes del año se escribe con "V" y no con "B".

"Lagente": el artículo "La" y el sustantivo "gente" deberían ir separados.

"Pademia": a esta palabra le falta la "N" para así convertirse en "Pandemia".

"Economia": falta la tilde en la letra "I", aun cuando la palabra esté escrita en imprenta.

"Pacifica": al igual que "Economía", no incluyó la correspondiente tilde en la primera "I".

"Institucionalida": finalmente, olvidó poner una letra "D" al terminar con el sustantivo.

Sentado al lado de Cornejo, Macri continuó tomando notas a lo largo del encuentro. El resto de las palabras que se incluyeron en el borrador no contaban con signos y letras faltantes o errores gramaticales como ocurrió previamente.

Además las palabras antes mencionadas, redactó oraciones como "acompañar a la gente", a la cual relacionó con una "economía destrozada". También, hizo alusión a la "movilización pacífica" de los ciudadanos de la Argentina.

En un costado de la hoja anotó "trabajo" y "desarrollo" para, por último, bocetar el término "agradecimientos". La hoja fue abandonada al término del encuentro, mientras todos los asistentes salían al hall a tomarse la clásica foto de familia.

El eco de las equivocaciones de Macri no solo se hizo a través de los medios televisivos. En gran parte, la imagen circuló a través de las distintas redes sociales bajo la consiga o hashtag #Nobiembre. La mayoría de las publicaciones, con críticas.

"Se nota que es un estadista", "este señor fue presidente. Dios mío. No lo puedo creer", "Por lo menos, puede decir que sabe inglés", "no ce vurlen del injeniero" y "capaz que no pudió como Kicillof", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Aun cuando la ceremonia se vio ciertamente eclipsada por los deslices del expresidente, Juntos logró tener su foto de la unidad y advirtió que en las elecciones generales del domingo 14 de noviembre "no hay que dejar que nos den vuelta el resultado".

JFG / ED