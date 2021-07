¿Es Argentina el país que más vacunó la semana pasada, como asegura Alberto Fernández?

El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes 12 de julio que la Argentina fue "el país en el mundo que más vacunó la semana pasada" pero esta afirmación está muy lejos de la realidad, según pudo constatar PERFIL utilizando los datos del mismo sitio al que cita el Gobierno: Our World In Data.

"La semana pasada fuimos el país en el mundo que más vacunó. Y vamos a seguir haciéndolo para terminar con el dolor que ha generado esta pandemia. En no mucho tiempo más vamos a poder recuperar la normalidad y compartir asados y mates con las personas que queremos", expresó el mandatario nacional en un acto en la Casa Rosada vinculado al programa de entrega de computadoras Conectar Igualdad en la capital fueguina de Ushuaia.

La afirmación surgió luego de una nota de la agencia Télam publicada el sábado 10 de julio titulada: "Argentina lideró ranking mundial por su ritmo de vacunación la última semana, según sitio de Oxford" en la que, citando a al sitio de la Universidad de Oxford, aseguran que nuestro país "ocupó el primer puesto mundial por la cantidad promedio de dosis diarias aplicadas cada 100 personas".

Vacunas: Argentina superará las 30 millones de dosis recibidas contra el Covid-19

La agencia estatal citó algunas cifras como que, según informa el sitio, Argentina, con 0,87 dosis cada 100 personas, superó en los últimos siete días a países como Italia (0,86 vacunas cada 100 habitantes), Francia (0,84), China (0,82) y Alemania (0,76). Y que en la región, detrás de la Argentina se ubicó Brasil con un ritmo de vacunación de 0,62 dosis cada 100 personas en el promedio semanal.

La noticia del sábado de la agencia Télam.

Si bien esos datos son ciertos, ese mismo sábado PERFIL corroboró que en la página Our World in Data había muchos otros países que habían tenido un ritmo de vacunación, en relación a su población, superior a la Argentina, como Canadá, Turquía, España, Suecia, Cuba, entre muchos otros.

Argentina está en el puesto 40 entre los países que más dosis aplicaron diariamente en promedio en los últimos 7 días

Algunos de los países que superan a Argentina en cantidad de dosis diarias aplicadas cada 100 personas en la última semana.

Según se observa en la página mencionada, que confecciona datos de prácticamente todos los países del mundo en relación al Covid-19, Argentina está actualmente en el puesto 40 entre los países que más dosis aplicaron diariamente en promedio en los últimos 7 días por cada 100 habitantes al vacunar al 0.77% de su población cada día.

La lista es encabezada por el territorio de Niue, una isla del Pacífico con 4.57%. En los primeros hay varios países o islas con pocos habitantes como las Islas Faroe o Singapur.

Entre los países más conocidos, a la Argentina la superan Portugal (1.33%), Suecia (1.3%), Canadá (1.29%), España (1.17%), Irlanda (1.13%), Dinamarca (1.05%), República Dominicana (1%), Ecuador (0.95%), Cuba (0.89%), Italia (0.88%), Bélgica (0.87%), Francia (0.84%), Japón (0.78%). Luego aparece Argentina con 0.77%.

Este número significa que en los últimos 7 días, Argentina vacunó por día al 0.77% de su población.

Si bien según los datos de Our World In Data, luego del pico de 0.89% el 8 de julio, Argentina cayó más de 0.10 puntos, en ningún momento estuvo por encima de gran parte de los países antes mencionados. Además, Argentina no aparece primero en ningún gráfico relacionado con vacunación contra el Covid-19.

Así fue creciendo el ritmo de vacunación en la Argentina.

La nota de Télam también cita que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, había destacado las cifras de Our World in Data al colocar en su cuenta de Twitter el gráfico en el que la Argentina figuraba segundo entre los países con mayor ritmo de vacunación.

En ese gráfico faltan muchos otros países que no fueron seleccionados para que aparezcan en el gráfico. Pero el ministro en ningún momento afirma que Argentina fue el país con mayor ritmo de vacunación, sólo destaca ese ritmo creciente, lo cual es real: "Impresionante como está creciendo el ritmo de vacunación en Argentina. Y esto ya no se detiene. Fuerza, que cada vez falta menos!", escribió Gollan.

Impresionante como está creciendo el ritmo de vacunación en Argentina.

Y esto ya no se detiene. Fuerza, que cada vez falta menos! pic.twitter.com/zQco9VLNti — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) July 10, 2021

ED / ds