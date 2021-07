¿Es posible que me enferme de nuevo con la variante delta?

La pregunta de esta semana busca aclarar si es más probable que la variante delta cause reinfección que otras variantes, y qué tan graves son las reinfecciones.

En primer lugar, salgamos de un tema. Independientemente de las variantes que estén circulando, es importante vacunarse incluso si ya ha tenido covid-19. No entendemos realmente cuánto tiempo dura la inmunidad protectora después de contraer covid. Es probable que varíe de una persona a otra. Estudios han sugerido que las vacunas activan de manera significativa la inmunidad de las personas que ya han tenido el virus, y son una protección más segura contra delta y cualquier otra variante. Si bien aún no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad protectora de las vacunas, está claro que la inmunidad dura al menos seis meses y potencialmente mucho más. Ahora, vamos a la pregunta que nos ocupa. Buscamos consejo en Andrew Noymer, profesor de salud pública en la Universidad de California, Irvine.

Investigadores estudian la probabilidad de que las personas contraigan covid-19 por segunda vez. En la actualidad, sabemos que puede darse una reinfección, al igual que infecciones en personas que están completamente vacunadas.

Se necesita más investigación sobre delta, pero un nuevo estudio sugirió que la variante puede evadir los anticuerpos naturales producidos en nuestros organismos después de la infección. Tras analizar la sangre extraída de 162 pacientes, los científicos hallaron que, si bien los anticuerpos de personas infectadas con Sars-CoV-2 no neutralizaban muy bien la variante delta, después de una sola dosis de vacuna, los anticuerpos de personas con una infección previa pudieron neutralizar las cuatro cepas del virus probado.

A los anticuerpos de personas que solo recibieron una dosis de una vacuna y que no habían tenido el virus previamente no les fue tan bien. Los anticuerpos de personas que estaban completamente vacunadas pero que no habían tenido covid se desempeñaron bien, lo que confirma otra evidencia de que las vacunas son extremadamente efectivas contra la variante delta. Evidencia anterior sugiere que si uno no está vacunado, ya sea que haya tenido covid o no, es más vulnerable a la variante delta. Lo repetimos, la vacuna es para vencer el virus. Noymer dice que el problema real de delta no es que enferme a las personas, sino que se propaga muy rápido, creando más oportunidades de infección y para que se formen nuevas variantes que pueden evadir mejor las vacunas. “Estoy preocupado por delta, pero no solo por delta”, dice Noymer. Otras variantes, indica, están “esperando entre bastidores”. Hay más que suficientes personas no vacunadas en Estados Unidos para iniciar una nueva ola de covid, según Noymer. “Puede haber una variante a la vuelta de la esquina para la cual las vacunas no funcionan”, comentó.