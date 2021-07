Delta: qué se sabe de la nueva variante que alerta al mundo

En las últimas semanas, la variante Delta del nuevo coronavirus concitó la atención del mundo entero. Esta nueva cepa, descubierta en octubre del 2020 en India, está generando un importante crecimiento en el número de casos en países que se ilusionaban con retomar cierta normalidad en base, principalmente, a campañas de vacunación masivas. Israel e Inglaterra son dos de los ejemplos, donde se volvieron a analizar esquemas de restricciones en base al crecimiento de los casos en su territorio.

En nuestro país, el temor al ingreso de la variante Delta generó que el Ejecutivo nacional dispusiera fuertes restricciones a los vuelos provenientes del exterior, permitiendo solo un cupo de 600 pasajeros diarios para ingresar a la Argentina. Además, la vigilancia genómica que se lleva a cabo en todo el país informó que el pasado viernes se confirmaron dos casos de la variante Delta en viajeros, que están cumpliendo aislamiento.

Para entender más de qué se trata esta nueva cepa, PERFIL CÓRDOBA participó de una conferencia virtual organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud), en la que se brindaron detalles sobre esta nueva variante de preocupación.

“La variante Delta fue hallada por primera vez en India. Desde entonces empezó a expandirse rápidamente. En este momento genera impacto en el Reino Unido, principalmente, y en otros países de Europa. En nuestra región fue detectada en 14 países, casi siempre en casos de viajeros. Hasta ahora es muy limitada en materia de transmisión comunitaria, no está generando una gran explosión y por eso la estamos vigilando”, explicó Jairo Méndez Rico, virólogo, asesor en enfermedades virales y emergentes de la OPS.

¿Delta y Delta Plus? Los especialistas convocados por la OMS remarcaron que la variante Delta Plus no existe, sino que se trata de pequeñas combinaciones que se modifican dentro de la nueva cepa. “Es solo una variante llamada Delta. Dentro de ella hay pequeños cambios adicionales que se van encontrando mediante la secuenciación genómica. La variante Delta es la B.1.617.2, específicamente, pero también tenemos la misma denominación con final 0, 1 y 3. Entonces, la prensa comenzó a llamarla Delta Plus, pero para la nomenclatura todas se incluyen en una sola variante llamada Delta”, describió Heriberto García, director del Instituto de Salud Pública de Chile.

¿Llegará a América? Las cuestiones geográfica, genética, social y climática, entre muchos otros factores, impactan en la instalación de distintas cepas explicaron los expertos. A eso le atribuyen el hecho de que en América se haya diseminado con una mayor velocidad la variante Gamma (Manaos) y haya circulado muy poco la variante Alpha (Reino Unido), justo al revés de lo que ocurrió en Europa.

“La variante Alpha no fue capaz de expandirse, en tanto que la variante Lambda ingresó por aeropuerto y se expandió rápidamente en Chile. En conjunto con la Gamma lograron desplazar a la variante Alpha”, describió Jorge Fernández, Jefe del Laboratorio de Genómica del Instituto de Salud Pública de Chile. “Por tal motivo no sé qué va a pasar con la variante Delta, cuando llegue a nuestro país. La realidad epidemiológica en cada continente es diferente”, agregó Fernández.

En Argentina, ya se detectó la variante a cinco viajeros provenientes del exterior. El país no registra circulación comunitaria de esta variable aún.

Delta: ¿una variante más agresiva? Los especialistas coincidieron en que la aparición de variantes es un proceso normal. “Es algo que sucede con muchos virus. Pasa con la influenza y estamos acostumbrados. El virus cambia según sus necesidades, se adapta y busca expandirse más rápido. Busca pasar a más huéspedes, pero no necesariamente se vuelve más agresiva”, subrayaron los profesionales.

En ese sentido, ampliaron los conceptos afirmando que “no hay evidencia para decir que es más letal. Tampoco cambió la forma clínica de la enfermedad. Los virus tienden a cambiar para transmitir más, pero no quieren matar a su huésped por eso no esperamos que se vuelvan más letales. La virología básica indica que el virus muta y parece que a veces nos olvidamos de eso. En el colegio nos explicaban que los virus necesitan sobrevivir en otra célula. Por eso, generalmente tiene que adaptarse y estas adaptaciones son las mutaciones. Esta situación la vemos en el resfrío común: el virus tenía variantes más agresivas, pero sobrevivió de la manera en que lo conocemos ahora, donde genera algún tipo de síntomas, pero no mata a su huésped”, explicaron.

Los sanitaristas tampoco descartaron la aparición de más variantes en un futuro cercano: “Hoy es la Delta, otro día va a ser la Omega. Por eso es importante remarcar el uso de barbijos y el respeto por las normas de distanciamiento”.

¿Las vacunas sirven? “Las vacunas son eficientes. Sirven para reducir los casos graves, la hospitalización y la muerte, lo cual es fundamental en este momento”, completó contundente el virólogo Jaime Méndez Rico.









Israel: casos en alza por cepa Delta, pero descenso récord de mortalidad

Israel informó que a pesar del aumento en el número de casos positivos confirmados, junio fue el mes con el número más bajo de víctimas mortales de Covid desde el principio de la pandemia: en todo el mes solo seis personas fallecieron a causa del virus.

“Creo que estamos entrando en una nueva fase en la que tenemos una tasa de vacunación muy alta y la vacuna es bastante efectiva contra la nueva variante, pero al mismo tiempo la nueva variante es muy infecciosa y hay una transmisión comunitaria en curso”, dijo Nadav Davidovitch, de la Universidad Ben Gurión.