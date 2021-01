La infectóloga Guzzi explicó todo sobre anticuerpos y reinfección

En lo que va del 2021 hubo muchos avances científicos respecto al coronavirus, sin embargo, continúa habiendo incertidumbre en cuanto a los casos de reinfección y la inmunidad alcanzada de quienes tuvieron el virus. Por eso, RePerfilAr habló con la infectóloga, Leda Guzzi, quien aseguró que los estudios han demostrado "que los anticuerpos suelen caer entre la octava y las doce semanas posteriores a la infección".

Además, la especialista subrayó que los anticuerpos suelen desarrollarse en pacientes que cursan la enfermedad "en forma moderada o severa", en tanto, que "quienes la cursan de forma leve o asintomática no llegan a desarrollar niveles de anticuerpos".

Sin embargo, Guzzi destacó que quienes atraviesan la enfermedad sin demostrar síntomas, "no implica que no desarrollen defensa" sino que alcanzan una "inmunidad celular" que suele ser "bastante robusta y que involucra un tipo de células específicas", aún así enfatizó que "el alcance de esta inmunidad a largo plazo todavía no esta completamente esclarecido".

La inmunidad post-coronavirus: "parece ser de relativa corta duración, de entre 6 y 18 meses"

Respecto a las reinfecciones, la especialista expresó que aunque "se están viendo cada vez más casos", la frecuencia es baja. "Son muy pocos los pacientes que al momento actual habiendo padecido una infección sintomática y documentada presentan un nuevo episodio", agregó. En esa línea, puntualizó que "es probable que exista la posibilidad de reinfectarse con nuevas variantes", aunque reiteró que "todavía se está estudiando y que requiere de una clarificación mayor de la ciencia".

Al ser consultada respecto a las declaraciones de la Organización de la Salud (OMS) que habían afirmado que "la construcción de la inmunidad de rebaño no se alcanzará para el 2022", la infectóloga coincidió con los dichos del organismo y remarcó que se trata de "un proceso largo", que "requiere de la inmunización progresiva y escalonada de la población".

"En nuestro país estamos comenzando con el primer escalón de inmunización dirigido al personal de salud, que posteriormente se va ir ampliando", cerró.