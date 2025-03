$LIBRA: especialista afirma que antes de su lanzamiento crearon un token llamado $MILEI

El analista de datos Fernando Molina difundió información reveladora sobre la presunta estafa $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei. El especialista aseguró en redes sociales que, minutos antes de lanzar la criptomoneda del escándalo, el mismo grupo lanzó otro token con el nombre $MILEI a modo de prueba.

En un largo hilo de Twitter, el experto detalló las similitudes entre ambas criptomonedas y explicó que la clave para confirmar que el mismo grupo está detrás de la maniobra se encuentra en la metadata. Se trata de una serie de datos adicionales contenidos dentro de un token.

"El token $MILEI fue el primero que usó esta metadata para crear un token, inclusive antes que $LIBRA. Esto hace que $MILEI y $LIBRA estén relacionados al 100% y podemos afirmar que fue el mismo equipo el que hizo el deployment de ambos", aseguró Molina.

Según el especialista en blockchain, el token $MILEI “solo tuvo 184 operaciones de compra y venta de 70 wallets diferentes”. Y agrega que 63 de esas billeteras también compraron y vendieron $LIBRA. Por eso estima que se creó como prueba piloto antes de lanzar $LIBRA.

El experto desarrolló su explicación paso por paso: "Empecemos con las similitudes de este $MILEI con $LIBRA: el token fue creado el 14/02 a las 18.16 (minutos antes de la creación de $LIBRA). Fue creado por una wallet que recibió fondos del exchange FixedFloat. Se crearon mil millones de unidades - Se generó un pool de liquidez en Meteora. El creador del token fue uno de los primeros depositantes a ese pool de liquidez, depositando 108 tokens (número muy particular). Hasta acá son llamativos los parecidos, pero podría ser una simple casualidad todavía".

Y luego añadió: "Cuando uno crea un token además de definir un 'name' y 'symbol' (ejemplo Bitcoin y BTC), en Solana se solicita un link con metadata. Esta metadata suele incluir de nuevo el name, el symbol, a veces una descripción e inclusive un link a una imagen. Lo curioso, es que $MILEI y $LIBRA comparten el link a la misma metadata".

$Libra

Molina detalló: "Esta metadata está publicada en una red llamada IPFS. Para hacer una analogía simple: es como si fuese un Google Drive descentralizado, donde en vez de haber una empresa que tiene los servidores (Google por ejemplo) donde se guardan archivos, hay una red de computadoras la cual guarda los diferentes archivos que se suben. Es una blockchain para guardar archivos en vez de guardar un registro de transacciones. Cualquiera puede participar de esta red. Uno puede subir un archivo a IPFS y este quedará guardado para la eternidad (o hasta que muera la red). El archivo NO es modificable".

Luego ejemplificó que muchos tokens truchos luego de la creación de $LIBRA "utilizaron el mismo link a la metadata, pero $MILEI fue creado previo a $LIBRA". Y expuso: "Es decir, el token $MILEI fue el primero que uso esta metadata para crear un token, inclusive antes que $LIBRA. Esto hace que $MILEI y $LIBRA estén relacionados al 100% y podemos afirmar que fue el mismo equipo el que hizo el deployment de ambos".

Para Molina, $MILEI utilizó la metadata de $LIBRA, lo cual indicaría que solo existió como token de prueba y no tuvo un uso real. "Solo tuvo 184 operaciones de compra y venta de 70 wallets diferentes. De estas 70, 63 también compraron y vendieron $LIBRA, pero hay una en particular muy llamativa: la que realizó la primera compra. La primera compra del token $MILEI fue a las 19:01:00, es decir, al mismo tiempo que las primeras compras de $LIBRA. Una wallet fondeada por ByBit el 11/02, compró 59 mil dólares en $MILEI que luego no vendió ni un solo dólar. $MILEI estuvo disponible para ser operado por 28 minutos, y nadie compró hasta las primeras compras de $LIBRA. Mi estimación es que fue un bot de un insider el cual estuvo incorrectamente configurado para apuntar al token de prueba $MILEI y no al verdadero token $LIBRA", expuso.

El experto añadió: "Luego de esta compra fallida, la billetera envía USDC a otra billetera que si había comprado el token correcto $LIBRA a las 19:01:00. Luego envía esos $LIBRA a otras dos billeteras que terminan vendiendo los $LIBRA obteniendo una ganancia de casi 600 mil dólares. Una clara operatoria de insiders".

Finalmente, a modo de aclaración, sostuvo: "(..) verán en algunas imágenes que posteo al token como 'MILEI' y en otras aparece como 'LIBRA'. Inclusive, si ustedes ingresan a los links verán que en Solscan que figura como 'LIBRA'. Esto ocurre ya que el token por un lado dice llamarse MILEI, pero su nombre en la metadata es LIBRA. Esto confunde a los sitios como Solscan. Cuando comencé el análisis figuraba como MILEI y luego mutó a LIBRA".



Las nuevas medidas del fiscal Taiano por el caso LIBRA

El fiscal Eduardo Taiano, que tiene a su cargo la investigación del Criptogate por la difusión de la criptomoneda $LIBRA, preparará nuevas medidas para esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.

Entre las medidas se encuentra la recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos, el rastreo de transacciones sospechosas y también pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria.

El fiscal Eduardo Taiano

Sin embargo, Taiano se centra en la preservación de la prueba digital. El fiscal solicitó registros detallados de todas las transacciones que tengan vínculo con $LIBRA, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas. También ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales, entre las que se incluye el tweet del presidente Javier Milei promoviendo la criptomoneda, del pasado 14 de febrero.

El congelamiento de direcciones digitales, para Taiano, tiene como objetivo evitar la dispersión de los fondos e impedir que los activos obtenidos mediante la operación fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual haría mucho más difícil su rastreo.

A su vez, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a la información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Ya se iniciaron gestiones, junto a organismos internacionales y entidades reguladoras, para obtener registros de los movimientos financieros. Taiano también solicitó registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre las comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.

Por último, el fiscal puso el ojo en el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en el país. Tiene como objetivo verificar si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA, así como también en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores, en cuanto a su comercialización.

La denuncia contra Karina Milei

Los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron hoy una denuncia penal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por "cohecho, tráfico de influencias y por infringir la ley de Ética Pública" a raíz del escándalo de las criptomonedas.

"Desde el día viernes 14 de febrero por la noche, ocasión en que se conoció la participación del mandatario en la posible defraudación a través de $LIBRA, personas vinculadas, y que han quedado señaladas, han expresado en chats privados —luego difundidos— que la denunciada era la que pedía sobornos", señalaron los denunciantes sobre Karina Milei.

Karina Milei

Y consignaron que "uno de los primeros en hacerlo fue el trader Hayden Davis, el creador de Libra". "En la Justicia de Estados Unidos, la nombrada está acusada de ser quien coordinó las reuniones entre el Presidente y los promotores de la polémica cripto", ampliaron los legisladores en la denuncia.

Además consignaron que "el empresario Diógenes Casares ratificó que un alto funcionario recibió dinero para que el Presidente difundiera $LIBRA. Aquí, el nombrado, por segunda vez, señala sobre el conocimiento del pago de dinero a un integrante del Gabinete nacional, a cambio de que Javier Milei hiciera el posteo en X publicitando la criptomoneda. Volvió a reiterar haber visto los chats en los que Hayden Davis aseguró haberle pagado a Karina Milei", añadieron.

"Más allá del escándalo de las criptomonedas y la participación presidencial y de su entorno, también personas ajenas a esto expusieron públicamente sus experiencias personales sobre el rol de posible ‘cajera’ de la Secretaria General", agregaron.

Al respecto, los denunciantes expusieron: "Se puede suponer que la nombrada le dio reiteradas entradas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, para reunirse con el Presidente de la Nación, a todos los implicados en lo que se diera en llamar ‘Crypto $LIBRA’ y que haya sido tarifado de uno u otro modo".

"Los ingresos (nueve), según registros oficiales, de Mark Hayden Davis datan del día 11 de junio del año 2024. El día 16 de julio del año 2024 ingresó nuevamente con Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy", sostuvieron los legisladores.

