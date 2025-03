Luis Secco: “El Gobierno ve en el acuerdo con el FMI una manera de retomar el control de la agenda”

El economista Luis Secco analizó las implicancias de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y consideró que la gran pregunta es para qué se va a usar ese dinero. “La deuda es una carga para las futuras generaciones”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Luis Secco es economista y director de la consultora Perspectiva. También formó parte del equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta en su carrera presidencial, fue jefe de gabinete de asesores de la presidencia del Banco Nación entre 2015 y 2017 cuando lo comandaba Carlos Melconian, fue director externo del Departamento de Economía de Deloitte Argentina entre 2004 y 2012, y director general de análisis estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado en el año 2000.

El gobierno confirmó que enviará el viernes el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso. ¿Qué expectativas tenés frente a este nuevo desembolso de dólares por parte del organismo y cuál es tu propia información de cómo será y cómo nos afectará?

La expectativa, no solo mía, sino de muchos operadores y agentes del mercado y el mismo gobierno, es que un acuerdo con el Fondo permite retomar el control de la agenda informativa mediática. El problema es que no lo hace de la mejor manera.

En un contexto en el cual uno esperaba cierta tranquilización de la cuestión política institucional, como una recuperación de la dirigencia institucional de la Argentina de la mano de la presidencia, me parece que ir por un DNU es volver a generar todo un ruido. Porque claramente hay una ley que dice lo contrario, que el Congreso no puede delegar este tipo de facultades.

Seguramente el presidente y su equipo creen que les paga o les es beneficiosa esta contraposición permanente entre los que supuestamente son buenos y los que supuestamente son malos. Entre ellos y la casta, por decirlo de alguna manera.

El presidente dijo en su última entrevista que había reducido la deuda total de la Argentina. Me gustaría tu opinión, ya que desde mi perspectiva es al contrario, creo que al igual que el gobierno de Mauricio Macri, aumenta el endeudamiento y, por el contrario, los gobiernos panperonistas tratan de reducirlo. ¿Es correcto lo que dijo el presidente, que este gobierno está reduciendo la deuda total del país?

La verdad es que esa es una simplificación grosera de lo que dijo el presidente, manosea los números, que es algo a lo que él nos tiene acostumbrados. Pero la deuda del tesoro, que es usualmente lo que nosotros hablamos como deuda pública externa, está aumentando, no está cayendo. Y un nuevo acuerdo con el Fondo significa un aumento de la deuda en moneda extranjera.

Ahora, el punto central acá es que la deuda aumenta mucho más. Para explicarlo fácilmente: si una persona, una familia o una empresa tiene un déficit operativo, aumenta su deuda; si tiene superávit, baja su deuda. Entonces, el presidente dice “como tiene superávit, la deuda baja”.

Acuerdo con el FMI: advierten que el proyecto no puede ser aprobado por DNU

El problema es que el superávit que mide el presidente se mide de una manera bastante extraña. El tema es que no se computan todos los intereses, se computa solo una partecita de todos los intereses que habría que pagar. Porque hay una parte que no se paga, sino que se capitaliza. Entonces, esos intereses no están en el déficit, pero aumentan la deuda. Con lo cual, la deuda en pesos también aumenta en Argentina, no solo la deuda en dólares.

Entonces, el tema de que ellos están cancelando deuda porque hay superávit o porque el Fondo nos va a prestar plata para cancelar una deuda que tiene el gobierno con el tesoro, es una forma de ver las cosas que a mí me preocupa un poco, porque el problema de Argentina es cómo genera dólares.

Uno puede pensar que a futuro vamos a generar un montón de dólares, pero la deuda con el Fondo son dólares que hay que pagar en dólares.

Entonces, suponiendo que la deuda es una hipoteca para las futuras generaciones, el gobierno que venga después de Milei, ¿va a tener una deuda mayor o menor?

Si hago un corte ahora tiene una deuda mayor.

O sea, que deja una deuda mayor a las futuras generaciones, para decirlo de alguna manera, en contra de lo que normalmente desde su política libertaria él pregona.

Y la deuda con el Fondo es una deuda complicada porque es en dólares. Uno supone que nunca se le paga al Fondo, es como que el Fondo le da este tipo de financiamiento a los países y lo renuevan indefinidamente. Pero eso no es así. Hay países que han pagado su deuda. Argentina, en su momento, lo pagó, por ahí, haciendo uso también una institucionalidad dudosa respecto al uso de las reservas del Banco Central. Pero se pagó.

Las deudas con los organismos internacionales también se pagan. Entonces, me parece que no es tan sencillo. Te saco la palabra "supuesto". Esto no es una "supuesta carga" para las futuras generaciones, es una carga para las futuras generaciones.

Entonces, por un lado es una buena noticia en el corto plazo y es una mala noticia en el largo plazo.

Si, como siempre pasa con la deuda. Y ahí viene la discusión que es la que menos se plantea, porque los países se endeudan. No está mal endeudarse, las familias, los gobierno lo hacen. Tener deuda no está mal. Ahora, la pregunta es, ¿para qué la usás?

Me parece que esta idea de “fírmame un cheque en blanco, pero no te digo en qué la voy a usar”, es una idea medio complicada. Yo me pongo en los pies de un diputado o un senador que tiene, supuestamente, no rechazar un DNU porque no iría por el lado de una ley. Es difícil, si no conozco el contenido, ¿no?

Luis Caputo justificó el DNU para el acuerdo con el FMI y aseguró que ya están definidos el monto y el programa

Entonces, me parece que se va a generar de nuevo una confrontación que puede llegar a derivar en tener dudas y sospechas sobre la solvencia del programa económico del gobierno. Es algo que en este momento no es lo más deseable, dado las propias turbulencias macroeconómicas de Argentina, las turbulencias desde el punto de vista institucional y el contexto internacional.

Entonces, ¿estos 20 mil millones son parte de la cantidad de dólares del original crédito que se le dió a Mauricio Macri y que Argentina no había tomado? Y si mi memoria no me falla, creo que Alberto Fernández, al asumir su gobierno con Guzmán de ministro de Economía, rechazaron tomar... Creo que habían quedado 14 mil millones. O sea, ¿que agregarían 6 mil más para ser 20 mil? ¿Se equivocó Alberto Fernández al no aceptar esos 14 mil millones en 2020?

Es una pregunta difícil. No es que yo tenga una posición siempre en contra o siempre a favor del endeudamiento. Depende para qué. En aquel momento no estaba claro para qué se iba a usar y el gobierno pensaba que no los iba a necesitar. Y ahora este gobierno dice "los necesito para sanear el balance del Banco Central, poder salir del cepo”

Sanear el Banco Central implica poder mantener el dólar más barato…

Sí, por lo menos estar preparado para que, si se liberan los controles, si te vienen a pedir dólares, tengas algunos dólares para defender el tipo de cambio. Y ahí viene el tema central. Porque si se va una liberación cambiaria, no te hacen falta dólares. El dólar flota, vale lo que tiene que valer. Y entonces, que el Central tenga muchas o pocas reservas no es determinante.

El tema es que ahora todas las señales indican que el gobierno no quiere flotar. Yo, de hecho, he venido escribiendo unos artículos sobre el miedo a flotar, que está muy bien documentado en la literatura, no solo en el caso de Argentina, sino en muchos países donde hay gobiernos que tienen miedo a flotar. Es un miedo razonable.

No les gusta que el precio del dólar, que es un precio determinante, varíe mucho. Entonces, intervienen en el mercado, y para eso necesitas dólares. Ahora, la pregunta también es, ¿tenemos que intervenir en el mercado para determinar el precio del dólar? ¿o se tiene que determinar según la oferta y demanda del mercado?

Y ahí viene toda una discusión, incluso hasta cuasi filosófica, respecto del rol del tipo de cambio en la economía. Me parece que el tema es que, si quieren dólares, es para intervenirlos. Y si los vas a intervenir, es para ponerle un techo, no para ponerle un piso.

O sea, concretamente, se trata de dinero que se va a utilizar para que el dólar no aumente de precio respecto del peso, más allá de lo que el gobierno desee.

Ese es el punto central y es la duda que teníamos mucho y que todavía tenemos, porque todavía el acuerdo no está cerrado, de si el Fondo está contento con esa utilización de dólares, porque ya el Fondo venía diciendo "no te voy a dar dólares para que los vendas baratos". Habrá que ver qué implica eso.

MC