Este martes 27 de junio se entregó el hacker misionero presuntamente implicado en la causa de espionaje a jueces y con él suman cuatro los detenidos. Los sospechosos están acusados de ser integrantes de una banda dedicada al hackeo de los dispositivos electrónicos de funcionarios judiciales y políticos.

El último apresado es Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, de 22 años, un joven misionero investigado por el hackeo a celulares de jueces y funcionarios quien se entregó esta mañana en Comodoro Py.

“Yo metí la pata, pero no sabía de quiénes eran los teléfonos. Ni me fijé. De política no sé nada”, aseguró Nuñes Pinheiro cuando llegó con sus abogados Sebastián Noguera y Marcos Kapko a Comodoro Py.El joven también reconoció, en otra causa, haber participado del hackeo al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y al teléfono del precandidato a gobernador del PRO Diego Santilli.

Los detenidos por la causa de espionaje a jueces

Por la causa, además, el juez Marcelo Martínez De Giorgi dispuso primero un operativo en Junín, en la provincia de Buenos Aires, para detener un ex oficial de la Policía Federal llamado Ariel Zancheta y paralelamente, la Gendarmería detuvo en Misiones a otras dos personas que sospechadas de activar en sus celulares el chip que pertenecía a la línea de teléfono móvil de Horacio Rosatti.

La causa se inició a partir de que Rosatti denunció que le habían tomado la línea telefónica y según la Justicia desde allí habrían realizado varios llamados. Algo similar denunció el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro y el diputado Diego Santilli.

Detrás de la detención del exoficial de la Policía Federal estuvo el fiscal Gerardo Pollicita. De acuerdo a la investigación, Zancheta ingresó en reiteradas oportunidades a Nosis para obtener información de jueces federales y de los integrantes del máximo tribunal.

Puntualmente buscó información sobre Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner). También sobre los camaristas responsables de revisar esa sentencia acusatoria, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Todos denunciaron que fueron hackeados como Rosatti.

Las líneas de investigación

Veinte días atrás, el juez Martínez De Giorgi conectó toda la información recabada que comenzó con la localización de los puntos de ventas de las tarjetas SimCard asociadas a las líneas telefónicas desconocidas por el juez Rosatti en las ciudades de Posadas y Garupá, Misiones.

De Giorgi unificó los expedientes por el hackeo de los teléfonos de los camaristas de casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y del Tribunal Oral Número 2, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y los sumó al expediente por usurpación de identidad del titular de la Corte, Horacio Rosatti.

También se descubrió, luego, que se había sacado otra línea a nombre del también cortesano Carlos Rozenkrantz sin su conocimiento y Ricardo Lorenzetti, por su parte, acusó que desconocidos se contactaron con personas de su entorno a través de otro abonado y haciéndose pasar por él. Para determinar la conexión, el magistrado tomó en cuenta que los hechos se dieron entre agosto de 2022 y febrero de este año y que los afectados son jueces federales.

A su vez, el fiscal Pollicita dio curso a la investigación sobre el ex suboficial retirado de la Policía Federal y avanzó sobre otros posibles hackers contratados para realizar tareas similares a las imputadas, a Nuñes Pinheiro.

