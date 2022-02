Esteban Bullrich: "A pesar de los rumores, Dios no ha terminado su obra conmigo"

El ex senador nacional del PRO, Esteban Bullrich, utilizó las redes sociales para publicar un mensaje sobre su salud y desmentir que había fallecido, según había trascendido este sábado. De acuerdo al anuncio que realizó en abril del 2021, fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular de manera progresiva.

Atento a los rumores sobre su salud que comentaban que había muerto a causa de su enfermedad, Bullrich volvió a elegir su cuenta de Instagram para desmentir las fake news y expresar un mensaje positivo, acompañado por una imagen junto a su esposa.

"A pesar de los rumores, Dios no ha terminado su obra conmigo", escribió el ex ministro de Educación en sus redes sociales, acompañado en una foto con su esposa María Eugenia Sequeiros. En ella, se puede ver a Bullrich con una remera que refleja un mensaje que continúa difundiendo desde que anunció que sufría esclerosis lateral amiotrófica: "Me define mi actitud, no la ELA".

El posteo tuvo respuestas de aliento y 61.521 me gusta. Entre emojis de rezo y corazones color rojo, los usuarios respondieron "Divino guerrero!! Bendiciones" y "Nada es imposible para Dios. Vamos Esteban! Adelante!", entre otros apoyos.



Además de la imagen con su esposa y la aclaración sobre su estado actual, Bullrich colocó el hashtag #lavidaeshoy. El pasado 9 de diciembre, dejó su banca en la Cámara de Senadores en una emotiva despedida dentro del recinto, donde se emocionó hasta las lágrimas. Los congresistas presentes lo homenajearon con aplausos y saludos afectuosos.

Los mensajes de Esteban Bullrich cuando dejó de ser senador

"Quisiera no tener que escribirte este mensaje pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mí banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren", fueron las palabras que eligió Bullrich para anunciar su despedida de la Cámara alta.

Sucede que, de acuerdo a sus palabras, no se encontraba apto para afrontar la exigencia de la labor en el Congreso. Actualmente, el ex funcionario de Cambiemos se comunica a través de una aplicación llamada "Háblalo". La aplicación ofrece diferentes alternativas: desde escribir un texto para transformarlo en audio, o viceversa, o sea un traductor de texto a voz y de voz a texto. También permite la utilización de dibujos, imágenes o fotos para expresarse.

"El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. Va a ser muy finito", dijo Bullrich el día de su despedida.

Qué es la esclerosis lateral amiotrófica

También conocida como la enfermedad de Charcot, es una afección neurodegenerativa paralizante rara. Forma parte de un grupo de neuropatías motoras, que provocan una degeneración física progresiva, haciendo perder a los enfermos el control de sus músculos. Empieza con la pérdida de la capacidad de mover los brazos y las piernas. Cuando la parálisis alcanza a los músculos del diafragma y la pared torácica, los pacientes pierden su capacidad respiratoria y requieren asistencia artificial.

El término ELA cubre un grupo de enfermedades que atacan las neuronas motoras, que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Al ser células nerviosas que controlan el funcionamiento de los músculos, los mensajes que envía el cerebro dejan de llegar gradualmente a los órganos fibrosos y conduce a debilidad, rigidez y atrofia.

La Asociación Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) Argentina explica que "la expectativa de vida se determina por los pronósticos promedio, según estudios clínicos", por lo que no es una cifra exacta: "Para algunas personas la progresión de la enfermedad es más rápida y para otros más lenta".

En tanto, la Asociación detalla que "no existe actualmente una cura para la ELA", pero los síntomas pueden ser manejados para mejorar la calidad de vida.