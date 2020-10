Háblalo App: la aplicación que le da voz y oídos a los que no lo tienen

Hoy ya más de 100.000 con discapacidades del habla, sordos, hipoacúsicos, personas con parálisis cerebral, ELA, TEA o cualquier otra dificultad en la comunicación, son usuarios de "Hablalo", una aplicación gratuita y que ni siquiera necesita de acceso a internet para ser usada. Y, desde su nacimiento en argentina hoy ya está presente en más de 75 países.



“La idea nació por el trabajo de mi mamá, que es profesora de personas sordas e intérprete de lenguas de señas. Por eso me crie con gente a la que le pude ver sus dificultades con cosas que para mí eran cotidianas; hacer un trámite o preguntar en la calle. A mi me daba bronca pensar que hemos logrado que un auto se maneje solo o llegar hasta Marte, pero no haber podido hacer que un sordo haga un trámite” contó Mateo Salvatto, quien a sus 17 años, creó "Háblalo App" y la lanzó al público al terminar la escuela secundaria.

A sus 21 años Salvatto se convirtió un referente de tecnología y robótica en Argentina y el mundo.

Muchas empresas de tecnología dedicaron grandes esfuerzos e inversiones en el campo médico para diferentes usos. Muchas veces el alto costo de estos desarrollos hace que no se puede tener fácil acceso a los mismo. Por eso, Salvatto defiende que su aplicación siempre fue pensada de manera gratuita “Nuestra empresa nace con una filosofía clara, nunca le vamos a cobrar a una persona por comunicarse” Aunque Mateo sostiene que la aplicación sí podría ser un negocio, nunca fue parte de su filosofía. “No digo que la gente que cobra por tecnologías para la discapacidad hagan mal: si uno encuentra un mercado y puede crear un proyecto lucrativo y que, además, agregue valor, también es válido”.

Para los negocios

Al ser una aplicación gratuita uno de los mayores desafíos fue desarrollar una alternativa para negocios y empresas. Y con Háblalo For Business, logró ofrecer una posibilidad para establecer un dialogo con 500 millones de personas con dificultades en su comunicación, haciendo que los negocios sean inclusivos, y además, ayudando a financiar el proyecto original de Háblalo.

Andrea Cadenas, tiene 23 años y está próxima a recibirse de Diseño de interiores y Equipamiento en la Universidad Nacional de Tucumán, tiene parálisis cerebral y es usuaria de la app. “La verdad hay un antes y después de "Háblalo" en mi vida, en nuestras vidas porque también mi entorno mejoró”, sostuvo Cadenas.

Andrea relató que "antes de la aplicación tenía que escribir en la computadora, después intentar llamar a alguien que lea lo que escribió. Era muy complicado porque a veces estaban lejos de donde yo me encontraba, entonces demoraba más. Gracias a la App comencé a comunicarme mejor con todos”, detalló.

Uno de los mayores hitos de Andrea está relacionado con la educación: “el año pasado di una clase en la facultad y ahí me pude hacer escuchar por primera vez frente a mis compañeros. Gracias a la app y al groso de Mateo hoy mi vida dio un giro de 180 grados” que no solo se convirtió en docente sino que también hoy es asesora de "Háblalo" en Tucumán.

Funcionalidades de la aplicación

"Háblalo" funciona como un traductor en tiempo real que no necesita conexión a internet. Le da una voz a todas las personas que no tienen una, o que no pueden comunicarse verbalmente. Por otro lado, subtitula lo que se escucha alrededor; si una persona sorda se sube a un taxi y quiere ir a su casa, puede usar Háblalo, escribir la dirección, y el teléfono lo mencionará en voz alta para el conductor. Al final del viaje este puede decir "Son 150 pesos", y el teléfono mostrá en la pantalla esa frase para que el usuario pueda leerla. Todo esto facilita enormemente la comunicación de las personas con discapacidad.

Para el futuro, y pensando en la integración entre la inteligencia artificial y el humano, Salvatto considera que “las interfaces cerebro computadora como el reciente "Neuralink" presentado por Elon Musk, es lo que más me entusiasma, gracias a que la potencia en capacidad de procesamiento de información que podríamos llegar a adquirir los humanos puede llegar a ser infinita” así mismo, sostiene que la parte que más le interesa de la tecnología en fines médicos, es lo orientado a la discapacidad: "personas con dificultades motrices, enfermedades degenerativas, personas con Parkinson, entre otros".

Sin embargo, el creador de Háblalo, sostiene que al igual que pasa con las redes sociales y la inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado con las regulaciones y a los términos y condiciones para el uso adecuado de estas nuevas tecnologías.



*Por Sara González Velásquez, alumna de la Escuela de Periodismo de Perfil