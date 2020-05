Eugenio Semino: "El aumento del 6% a jubilados es paupérrimo, irrespetuoso"

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, criticó el aumento a los jubilados que dio el Gobierno por decreto del 6,12% en junio y lo consideró "paupérrimo e irrespetuoso". "El maltrato a los jubilados sigue estando vigente. Hay hipocresía discursiva", manifestó.

Semino aseguró que van a "ampliar la demanda" contra el aumento por decreto "que fue más perverso porque fue el 6,12% para todos y pierden los de la mínima también". En referencia al amparo colectivo que habían presentado con el primer aumento que había dado el Gobierno de Alberto Fernández en marzo.

"La jueza de primera instancia no se expidió sobre el fondo de la cuestión. Inmediatamente apelamos. Nos tocó la sala 3 de la Cámara Federal con la particularidad que no estaba ninguno de los tres jueces, se habían jubilado dos y otra no había aceptado el cargo. El 18 de marzo llegamos a la Corte y quedó ahí en feria de por medio", contó en diálogo con Jorge Rizzo en su programa Gente de Derecho que se emite por Radio Cooperativa.

En esa línea, siguió: "El planteo es muy sencillo, la inconstitucionalidad. Sacaron el nuevo decreto que es bastante peor que el anterior. El aumento del 6% es paupérrimo. Es irrespetuoso. El anterior por lo menos le respetaba el 11,56% a las mínimas, llegaba al 12,96%, eran 172 pesos nomás. Pero ya las categorías superiores a 18 mil pesos, los índices eran decrecientes hasta llegar a las máximas de 80 o 90 mil pesos que son muy pocas donde recibieron 3,5%. El maltrato a los jubilados sigue estando vigente. Hay hipocresía discursiva".

El defensor de la Tercera Edad también hizo referencia a la situación de los geriátricos en medio de la pandemia del coronavirus: "Estamos con otro problema graves que son los geriátricos y no logramos avanzar. Me reuní con el comité de epidemiólogos, en geriátricos nunca aparecen. La diferencia de los países con una tasa infernal de muertes no es la calidad de los establecimientos, sino que se testeaba al personal de geriátricos y los que están ahí. Hay que aumentar los testeso en geriátricos".

El Gobierno anunció un aumento del 6,12% a jubilados y pensionados

Por otro lado, también recordó cuando en abril miles de jubilados salieron a las calles cuando abrieron los bancos para pagar los haberes: "Lo del 3 de abril pedí la renuncia del responsable. Fue una de las muestras más brutales de la hipocresía política. Era un hecho evitable. La actividad bancaria hasta el día de hoy no fue declarada esencial, sí lo fueron las ferreterías, que es algo mucho menor en importancia. Un funcionario del Estado les hizo violar la cuarentena que había decretado el propio Estado".

"El maltrato sigue siendo en muchas otras cosas. Tienen que transitar de un lado a otro para que los vacunen, para buscar un medicamente, dos horas de cola para pagar un servicio. A los viejos nos toca vivir la segunda epidemia por la Polio, tenemos conciencia del autocuidado. Se hacía lo mismo que ahora. Quien no nos cuida es el propio Estado", concluyó.

