Un ex policía detenido por delitos de lesa humanidad murió por coronavirus en el Hospital Muñiz

Carlos Ramallo, un ex policía detenido por delitos de lesa humanidad, murió por coronavirus en la Unidad N° 21 del Hospital Muñiz. El hombre, de 67 años, contrajo la enfermedad en la Unidad Penitenciaria Federal N° 31 de Ezeiza, según confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación al sitio Infobae.

El ex oficial perteneció a la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar. Junto al ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía provincial, Miguel Osvaldo Etchecolatz, entre otros, fue acusado por seis homicidios perpetrados entre el 15 y el 16 de marzo de 1977, durante dos ataques a domicilios particulares de Almirante Brown y Lomas de Zamora.

La causa contra él se inició luego de que el 15 de marzo de 1977 participara en un operativo ilegal en una casa del barrio San José en Almirante Brown, en el que asesinaron a Vicenta Orrego, madre de tres hermanos que fueron apropiados por la dictadura. Según informó en 2016 el Ministerio Público Fiscal, los menores, quienes entonces tenían 2, 4 y 5 años de edad fueron ocultados de su familia biológica y sometidos a malos tratos y abusos sexuales hasta 1983 por directivos del Pequeño Hogar de Belén, de Banfield.

Los contagios de ex militares con condenados de delitos de lesa humanidad se repiten. Hace poco, se conoció que Etchecolatz y Jorge “Tigre” Acosta, contrajeron el virus también en la cárcel de Ezeiza donde cumplen condenas. Según Infobae, los dos fueron internados: Etecholatz de 91 años en la Unidad N° 21 del Muñiz, y Acosta en el Hospital Naval.

No son los únicos casos. A fines de julio se conoció que Juan Domingo Salerno, también procesado por delitos de lesa humanidad, y Edberto González de la Vega, sentenciado por las explosiones de Río Tercero, murieron a fines de julio luego de contraer el virus en la Unidad Penal N° 34 de Campo de Mayo.

Por esos días se comunicó que otros 28 internos habían dado positivo al test de coronavirus. Los primeros contagios en el penal de Campo de Mayo se conocieron el 26 de junio se conocieron. Para esa fecha se reportaron tres casos positivos: Luis Muña (uno de los militares detenidos) y dos penitenciarios. Aquel día, 16 miembros del SPF también fueron aislados.

