Cambiemos apoya el proyecto para que no prescriban las indemnizaciones por lesa humanidad

El 5 de mayo de 1977, Enrique Ingeniero fue secuestrado dentro de las oficinas de Techint, empresa para la cual trabajaba. Ese día también secuestraron a su esposa Irma María Pompa. Estaba embarazada de tres meses. El matrimonio nunca apareció. Tampoco su bebé. Sin embargo, en 2008, María Gimena Ingeniero —hija de ambos, que al momento de los secuestros tenía un año— comenzó el reclamo indemnizatorio hacia Techint en el fuero laboral. Pero en 2019 la Corte Suprema dijo que el reclamo económico prescribió y habló de un vacío legal a reparar.



Este martes 7 de julio, el Senado aprobó por unanimidad en la Comisión de Legislación General que las indemnizaciones por delitos de lesa humanidad sean imprescriptibles. De esta manera, el proyecto será tratado en la próxima sesión y se descuenta el apoyo del recinto. La iniciativa fue presentada por la senadora del Frente de Todos, Cristina López Valverde y modifica el Código Civil y Comercial en dos artículos, el 2.537 y 2.561, respecto a la imprescriptibilidad de las acciones civiles por daños derivados de delitos de lesa humanidad.en Esto refuta lo planteado por Techint que al contestar la demanda en su monto, "opuso excepción previa de prescripción, por encontrarse extinguido el plazo bienal previsto en la referida ley 9688 (fs. 54/58)", consignó la Corte.

En diálogo con PERFIL, la senadora radical Silvia del Rosario Giacoppo señaló: "El proyecto condice con nuestro pensamiento. Hace 40 años que las víctimas están esperando Justicia. Era una deuda de la democracia hacia los Derechos Humanos que fueron vulnerados y una deuda al sistema judicial por el vacío legal. Por fin un proyecto que une".

El fallo de la Corte, que planteaba la necesidad de clarificar el vacío legal, había contado con los votos de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, quienes sostuvieron que los reclamos patrimoniales vinculados a delitos de lesa humanidad prescriben. Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votaron en disidencia, al considerar que el deber de reparar los daños derivados de los crímenes dictatoriales no se extingue con el paso del tiempo.



Desde el PRO, Ernesto Martínez también explicó porqué acompañaron el proyecto oficial: "Nos pareció una cosa razonable y justa. La responsabilidad por delito de lesa humanidad es imprescriptible. Además, no hubo voces en contra en este proyecto. Lo que también debe mejorarse, eso quedó pendiente, es la ley laboral". ¿Habrá voces en contra dentro del PRO a partir de ahora con la iniciativa? Para Martínez no. En todo caso, agregó, "son obligaciones internacionales de la Argentina. Esto no es opinable. puede gustar o no pero no es opinable".

La causa. El planteo de María Gimena Ingeniero fue considerado prescripto en primera instancia, pero la sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo determinó que la demandante aún tenía derecho a percibir la indemnización. En 2017 la Justicia ratificó el fallo a favor de la familia de Ingenieros. El procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, ratificó el fallo que había condenado a Techint. Luego, en mayo de 2019, la Corte dio marcha atrás. Ahora, en 2020, el Congreso apunta a dar por cerrado un capítulo importante para el resarcimiento de las víctimas del terrorismo de Estado.

