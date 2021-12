Fernando Iglesias rechazó a Coco Sily como Personalidad Destacada de la Cultura: "¡Qué vergüenza son!"

El humorista Coco Sily fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires esta semana, debido a la propuesta impulsada por el diputado Claudio Ferreño. Dicho reconocimiento fue cuestionado por el diputado Fernando Iglesias, quien había tenido un cruce a principio de año con el actor.

"¿Le dieron el premio amenazando a la oposición? ¡Qué vergüenza son!", manifestó Fernando Iglesias en su cuenta de Twitter, citando la publicación hecha por la Legislatura porteña.

"Silly amenazó con ‘cagarme a trompadas’ porque no le gustó que criticara a Estela de Carlotto. Después arrugó y dijo que no había sido él sino ‘su personaje’. Que el Frente de Todos le de el premio Personalidad Destacada de la Cultura es grave y lo dice todo sobre la cultura peronista", concluyó el legislador en otro Tweet.

Coco Sily y su emoción por el reconocimiento

Durante el reconocimiento en la Legislatura Porteña, el humorista tomó la palabra tras un video homenaje que repasó su carrera, y contó: "Yo no sé si fue el COVID que me dejó todo a flor de piel, pero cada vez que voy a decir algo me emociono. Hoy es un día especial para emocionarme, es algo absolutamente inesperado. Me parece muy lindo porque yo no lo conocía personalmente a Claudio Ferreño".

"Que me distingan con semejante honor y que estén mis amigos, mi familia, ni en los sueños más inventados podría haber inventado este momento", confesó Sily, quien hizo un paréntesis para saludar a Leandro Santoro, quien acababa de entrar al recinto y al que se dirigió como un "amigo".

Luego de remarcar la importancia de su familia y sus padres en su vida personal y profesional, Sily se refirió al motivo por el cual recibió tal distinción: "Tiene que ver con mi peronismo, mi barrio, y mis convicciones, que tanto cuesta sostener en un país tan agrietado. Que hoy me den este reconocimiento, me llena el alma".

En su cuenta oficial de Twitter, el diputado Ferreño, presidente del bloque del Frente de Todos, respaldó la premiación de Sily en un hilo: "Peronista de barrio, hincha de fútbol y personaje muy querido que merecía ser distinguido".