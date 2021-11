Fernando Iglesias festejó el triunfo de Juntos por el Cambio bailando el tango "Chorra"

El estilo picante en redes sociales es una de las características más salientes de Fernando Iglesias. Sus formas incluso le valieron en 2017 la postulación a diputado nacional a pedido del propio Mauricio Macri. Por eso no sorprende que el legislador de Juntos por el Cambio haya festejado el triunfo opositor este domingo 14 de noviembre con un particular video, en el que se lo ve bailando el tango "Chorra".

"Por ser bueno me pusiste a la miseria / me dejaste en la palmera / me afanaste hasta el color / en seis meses me comiste el mercadito / la casilla de la feria / la ganchera, el mostrador / Chorra, vos tu vieja y tu papá / Guarda, cuidensé porque anda suelta / si los cacha los da vuelta / no les da tiempo a rajar / Lo que más bronca me da / es haber sido tan gil", reza el tango compuesto por Enrique Santos Discépolo en 1928.

En el video, publicado en sus redes sociales, se puede ver a Fernando Iglesias bailando Chorra junto a una bailarina frente al edificio del Congreso. "5 senadores y pierden el quórum", afirma una placa al final, en referencia a la supermacía perdida del Frente de Todos en el Congreso.

Chicanas contra Cristina Kirchner y Víctor Hugo Morales

Antes de la publicación del video, Fernando Iglesias aprovechó su cuenta de Twitter, como es usual, para dedicar chicanas al oficialismo.

Por ejemplo, el legislador se burló de Víctor Hugo Morales y Gustavo Sylvestre, conductores de C5N, que aparecieron al aire con caras largas tras el cierre de la votación. "Muy mal Víctor Hugo y el Gato Sylvestre anticipando los resultados de las elecciones antes de que termine la veda. Ilegal, por donde se lo mire!", ironizó.

Iglesias también bromeó con la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner del búnker del Frente de Todos por la operación a la que fue sometida en los últimos días. "Muy mal Cristina Kirchner anticipando los resultados de las elecciones antes de que termine la veda. Ilegal, por donde se lo mire!", comentó también.

FF