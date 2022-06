Bravos volantes de Twitter, de esos que se agrandan a medida que van subiendo los escalones del túnel y juegan en toda la cancha, el diputado de JxC Fernando Iglesias y el líder de la CTEP Juan Grabois se cruzaron este sábado en redes, aunque no fueron ni por proyectos kirchneristas u opositores en el Congreso, ni tampoco por los planes y programas de asistencia de los movimientos sociales que dirige el dirigente de la CTEP.

Menos tuvo que ver en la ocasión la cercanía de Grabois con el Papa Francisco, otro tema que suele enfrentarlos, a tono con la grieta. El motivo del cruce fueron las manos, jóvenes y kirchneristas, de Ofelia Fernández, esta vez fotografiadas en Los Angeles, con uñas esculpidas en tono pastel y con simpáticos "diamantitos". Iglesias, atento al detalle, ironizó poco después sobre el tema:

Ofelia in the sky with diamonds pic.twitter.com/qxZIbntkIn