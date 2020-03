Florencia Kirchner pasea por Cuba: "Les escribo desde tierra libre, con aborto legal los 70"

View this post on Instagram

Y ahora, que de a poco me muevo, salgo y me reencuentro con estos autos de colores que están por toda la ciudad, y que a lxs no oriundxs nos fascinan y vamos a dar vueltas, jugando a los años 50. Por lo que creyéndome una amiga de Olga Guillot, le dije a F: sacame una foto. No voy a extenderme hoy, porque estamos cargadas de hambre verde, de hambre de derechos. En unos días diré otra cosa, pero los días que son el día, a veces no me sale. Me encantaría estar mañana allá, con mis compañeras, en la calle, rebotando desde el cemento hasta la luna púrpura e insurrecta, con nuestra bandera en la mano, esa, la del feminismo nacional y popular. Con las travas, con las pibas, con las putas y las viejas, las locas, las lesbianas, las migrantes, las madres y abuelas. Sé: voy a poder de vuelta. Y las que no pueden ahora también. Leo lo que me escriben. Toda palabra suya me juega en la mente, mientras acá en el país del follaje verde, extraño. Les escribo desde tierra libre, con aborto legal desde la década del sesenta. El cuerpo mío partido, un poco allá, un poco acá. Ahora me trago con los ojos la isla que veo, las historias que encuentro: Vilma Espín, fue corazón revolucionario y Latinoamericano, también hoy me abrazo a las compañeras cubanas. #PorLasQueYaNoEstan #8M #AbortoLegalSeguroYGratuitoEnElHospital #QueSeaLey #NiUnaMenos #9M