Le dieron el alta a la beba robada en un hospital: “Atrás de esto hubo más personas”

Este jueves la beba robada en el hospital Alende de Ingeniero Budge recibió el alta. Los papás de la nena lo informaron en la puerta del centro de salud y agradecieron a las personas que dieron aviso a la policía cuando vieron a la mujer robándose a la criatura.

"Atrás de esto hay más personas, estuvo todo bien organizado. Esto no fue un delirio de locura, es una excusa", enfatizó Nicole Sandoval, la mamá de la bebé para rechazar que la acusada utilice alguna explicación basada en su salud mental para pedir su excarcelación.

La bebé fue robada el miércoles a las 9.30 de la mañana cuando una mujer se hizo pasar por enfermera y entró a la habitación, le informó a la mujer que debía llevarse a la niña para hacerle controles y se fue con ella, pero no regresó.

Esta falsa enfermera fue interceptada más de 5 horas después en la terminal de colectivos por la Policía Bonaerense. Según fuentes de la investigación, la mujer planeaba llevarse a la pequeña a la Costa Atlántica.

Erika Silvana Castaño, principal sospechosa de haber robado a la bebé recién nacida Aylin

En el marco de la horrible situación que le tocó vivir, Nicole expresó su agradecimiento a las mujeres que dieron aviso a la policía para que se recuperara a la niña. "No tengo palabras para agradecer a las mujeres que me ayudaron. Si no, mi hija no estaría acá".

Por otro lado, contó que desde el hospital les aseguraron que " esto nunca pasó, que era la primera vez, que fueron errores". "Yo trataba de estar centrada, confiaba en Dios que mi hija iba a estar con nosotros. Le pedí que me la cuidara hasta que llegue", agregó la mujer.

La acusada

La principal apuntada en el robo de Aylin Isabella Sandoval es una mujer de 27 años llamada Erika Silvana Castaño, que fue arrestada cuando intentaba comprar unos pasajes para viajar a la Costa Atlántica, acompañada por la víctima recién nacida.

Castaño vive en San Clemente del Tuyú y es madre de tres criaturas. La encontraron junto a Aylin en la zona de la terminal de ómnibus de Luis Guillón.

Tras observar las cámaras de seguridad de la institución médica donde se produjo el macabro secuestro, la fiscal Silvina Estévez identificó a la mujer que se disfrazó de enfermera, que luego fue reconocida por la madre de la víctima.

A través del testimonio de los dueños del local de venta de pasajes, se conocieron más detalles del caso. Stella, una de las testigos del hecho, confirmó: “Como ella [Castaño] no tenía documentación de la menor, no le podíamos vender el pasaje directamente”.

“Cuando le pedimos documentos llegó la Policía, así que parece que ya la venían siguiendo”, razonó. Lo que ocurrió fue que previamente, una joven que trabaja en una estación de servicio había visto a la sospechosa en una actitud extraña, muy nerviosa y había pasado a comprar leche, por eso decidió dar aviso a la policía y así fue como dieron con ella.

La testigo también se refirió a inconsistencias en el relato de la detenida: “Ella parecía tener treinta y pico de edad. Dijo que su hija había nacido el 30 de noviembre”.

"A la nena la revisan y tenía el cordón umbilical todavía puesto, cosa que no coincidían las fechas. Le preguntaron si le estaba dando de amamantar a la beba y ella dijo que no, porque no le salía leche. Le pidieron que lo comprobara con la policía femenina y no pudo hacerlo”, explicó la mujer que fue testigo del impactante secuestro. También advirtió que Erika Silvana Castaño “no andaba con un bolso de viaje, sólo andaba con unas bolsitas”, lo cual reforzó todavía más sospechas.

"La nena estaba dormidita y llamaron a una mujer para que la pudiera amamantar. Dicen que la bebé estuvo casi 6 horas sin tomar la leche, pero no lloraba. No sé si estaba dormidita. Aparentemente, tenía la misma ropa de las fotos y la mujer que la llevaba se puso nerviosa cuando le preguntaron por la beba”, concluyó la testigo.

