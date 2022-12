Después de vivir un calvario buscando a su hija recién nacida robada del Hospital Alende de Ingeniero Budge, Nicole Sandoval habló con la prensa luego de que encontraran a la beba durante un operativo policial realizado en la localidad bonaerense de Luis Guillón.

En las últimas horas, la joven contó que la menor de edad “bajó mucho de peso”, y que además “estaba muerta de hambre y toda sucia”. En esa línea contó que ya la alimentó y que se quedaran a pasar la noche en el centro de salud hasta que mañana (por hoy) les den el alta. “Me dijeron los médicos que estaba bien, pero que había bajado bastante de peso”, añadió.

La madre reconoció a la beba "por su naricita" y explicó cómo se dio cuenta que se habían robado a su hija: "Vino una enfermera o alguien de seguridad, ya no sé, pero vienen y me preguntan '¿y tu bebé, mami?'. Le dije que se la había llevado una enfermera. '¿Qué enfermera? me preguntan y con otra persona me preguntaron cómo se llamaba". La mujer relató que no pudo darles la información porque nadie presenta ningún tipo de credenciales, pero que fue suficiente para que comenzaran las dudas.

Quién es la mujer acusada de robar a la bebé Aylin en el Hospital Alende

Al mismo tiempo, se refirió a una posible complicidad del hospital Alende, del partido de Lomas de Zamora, para ejecutar el robo por el que hay ya una detenida, identificada como Erika Silvana Castaño: "Supongo que hay una organización detrás de esto. Vino preparada la mujer que la robó. El día anterior ella ya había venido, la habían visto. Volvió hoy y sabía qué pedirme. Cuando la sacaron nadie la vio".

Sobre este punto, también acusó a los médicos de negarle el secuestro de la beba en un principio, cuando su hija llevaba pocas horas desaparecida.

"Al principio me pedían que vaya a mi pieza. Les preguntaba dónde estaba mi hija y me decían que el hospital estaba todo cerrado, pero ya se la habían llevado. Me hicieron ir hasta neonatología y ahí no estaba", detalló Sandoval.

Por último, la mamá de la pequeña, llamada Aylin Isabella Sandoval, le agradeció a mujer que interceptó a Erika Castaño, la sospechosa que tenía a la recién nacida en brazos cuando fue detenida. “Quiero ir a verla, agradecerle y abrazarla. Si no hubiese sido por ella hoy no tendría a mi hija acá, estaban por tomar un micro”, expresó.

¿Cómo sigue la causa?

La mujer de 27 años continúa detenida y ya prestó declaración, según contó Sandoval. “Cuando yo tenía a la beba encima, ella estaba declarando en otra oficina. Sé que dijo que la habían contactado por Facebook”, agregó.

Hallaron a la beba secuestrada: la mujer que se disfrazó de enfermera estaba comprando pasajes para viajar

Desde la fiscalía a cargo del caso, por su parte, aseguraron que la mujer que entró al centro de salud es la misma que luego fue detenida antes de que se tomara un micro de larga distancia hacia la Costa Atlántica con la menor de edad.

"Yo creo que hay una organización detrás, vino preparada, el día anterior ya había venido porque la habían visto. Sabía qué pedirme, cuando la saca a la beba nadie la ve", expresó Nicole.

JP/fl